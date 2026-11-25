Şahin ve Türeci'nin BioNTech'ten ayrılacağı mart ayında açıklanmıştı. Şahin şirketin CEO'su, Türeci ise tıbbi direktörü olarak görev yapıyor. BioNTech'in resmi açıklamasına göre çift, yeni nesil mRNA çalışmaları için bağımsız bir şirket kuracak ve BioNTech'teki görevlerini 2026 sonuna kadar devredecek. BioNTech, ilgili hakları ve mRNA teknolojilerini azınlık hissesi karşılığında yeni şirkete devredecek. ABD'li sektör yayını BioPharma Dive'ın aktardığına göre BioNTech, yeni şirkete sürekli sermaye desteği sağlamayacağını da açıklamıştı. ÇİFTİN ÜÇÜNCÜ ŞİRKETİ Almanya'ya göç etmiş Türk ailelerin çocukları olan Şahin ve Türeci, 2001'de Ganymed Pharmaceuticals'ı, 2008'de ise BioNTech'i kurmuştu. Arife, çiftin kurduğu üçüncü biyoteknoloji şirketi olacak. Şahin ve Türeci, BioNTech'teki sözleşmeleri sona erdikten sonra 2026 sonuna kadar yeni şirketin yönetimine geçecek.