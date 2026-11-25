Türkiye Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre, 24 Kasım 2026’da yapılan toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Başkanı Valery Pıkalyov eş başkanlık etti. Taraflar, iki ülkenin gümrük idareleri arasındaki iş birliğini geliştirme, gümrük kapılarındaki geçişleri kolaylaştırma ve güvenli, hızlı ticareti destekleme konusundaki ortak kararlılıklarını teyit etti. Gümrük Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Gümrük Muhafaza, Dış Ticaret Gümrük İstatistikleri ve Risk Analizi çalışma gruplarının faaliyetleri değerlendirilerek gelecek döneme ilişkin yol haritası belirlendi.

Uluslararası kural ve standartlara uyumun önemini vurgulayan Uçarmak, TIR sisteminin kullanım imkânlarının artırılmasının ve Rusya’nın Tuapse Limanı’ndaki gümrük idaresinin TIR Karnesi kapsamında yetkilendirilmesinin iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti. Uçarmak ayrıca Basitleştirilmiş Gümrük Hattı’nın (BGH) karşılıklı ve etkin biçimde işletilmesinin ve karayolu taşımacılığındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) programlarının karşılıklı tanınmasına yönelik adımlar atılmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye ile Rusya gümrük iş birliği için mutabakat zaptı imzaladı

Toplantı sonunda mutabakat zaptını Uçarmak ve Pıkalyov imzaladı. İki ülkenin heyetleri daha sonra kaçakçılıkla mücadelede görev üstlenen Türk Gümrük İdaresi Komuta Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti.

Rusya’nın Türkiye’deki Ticaret Temsilciliği, tarafların BGH’nin genişletilmesine yönelik iş birliğini artırma konusunda anlaştığını ve iki ülke arasındaki ticarete ilişkin istatistiklerin uyumlaştırılmasını da görüştüğünü bildirdi. Temsilciliğe göre, 2026’nın ocak-ekim döneminde hat üzerinden taşınan malların değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 240,9 milyon dolara ulaştı.

Uygulama, katılımcı şirketlerin sınırda daha az denetimle gümrük işlemlerini tamamlamasını kolaylaştırıyor. Denetimde ağırlık, malların gümrükten çekilmesinden sonraki kontrollere kaydırılıyor.