HGS ihlalli geçiş cezaları ve icra kıskacına ilişkin vatandaşın sesi olan AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, kendi yaşadığı arabuluculuk süreci üzerinden çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdi; paylaşılan dosyadaki baro detayı ise "Kim vatandaştan yana, kim sermayenin avukatlığını yapıyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

Milyonlarca sürücüyü çileden çıkaran HGS ceza katlamaları ve ardından gelen yüksek icra masraflarına karşı AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım’dan ezber bozan bir çıkış geldi. Kendisine açılan icra takibi sonrası zorunlu arabuluculuk masasına oturan ve anlaşmazlık tutanağını imzalayan Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem bürokrasideki aksaklıklara neşter vurdu hem de vatandaşın hakkını Anayasa Mahkemesi’ne kadar savunacağını ilan etti; Yıldırım’ın paylaştığı dosyada otoyol şirketini muhalefete yakınlığıyla bilinen 1 No’lu baroya kayıtlı avukatın savunması ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte AK Parti’li Yıldırım’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama:

“HGS olayı esnasında yeni bir olay değil. Uzun zamandır konuştuğumuz, üzerinde tartıştığımız ve mücadele ettiğimiz bir konu.

Ben İstanbul İl Başkan Vekili iken İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe’nin talimatıyla mağduriyetlerle ilgili bir çalışma yapmıştım.

Bu mağduriyetler arasında HGS mağdurları da vardı. Bu mağdurlarla zaman zaman görüşmeler yaptık. En nihayetinde dönemin Ulaştırma Bakanına durumu izah ederek o zaman on kat olan cezanın dört kata inmesinde katkımız olmuştu.

Akabinde 2023 seçimlerinde İstanbul milletvekili seçildim. Milletvekili seçildiğim günden itibaren hemen hemen her platformda gerek milletvekilleri toplantısında gerek Ulaştırma Bakanımızın olduğu toplantıda ve gerekse İstanbul ilinde yaptığımız toplantılarda HGS ile ilgili mağduriyetleri sürekli dile getirdim.

Vatandaşlarımızda şöyle bir yaklaşım var: Bizlerin problemlerini muhalefet milletvekilleri dile getiriyor, iktidar milletvekilleri yani bizler dile getirmiyor şeklinde birçok yerde serzenişlerini duyuyoruz, işitiyoruz. Bu da gerçekten bizi vatandaş karşısında zor durumda bırakıyor.

Oysa bizler iktidar milletvekiliyiz. İtirazlarımızı, şikâyetlerimizi kamuoyunun önünde değil, daha çok doğrudan bakanlarımızla, ilgili kurumlarla ve ilgili mercilerde kuvvetli bir şekilde dile getiririz.

Gerçekten iktidar milletvekillerimiz hemen hemen her platformda bu konuda veya başka konularda vatandaşın beklentisini ve itirazlarını dile getiriyorlar.

Ancak kamuoyu bunu bilmiyor. Bilmediği için de bizim bu konularda herhangi bir çalışma yapmadığımız kanaati oluşuyor.

Bakanlarımız veya bürokratlarımız bu konularda iktidar milletvekillerinden milletin problemleriyle ilgili gelen her talebi, itirazı ve düşünceyi dikkate almalı ve gereğini yapmalı.

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Aynı zamanda HGS ihlalli geçiş yaptığım gerekçesiyle aleyhime başlatılan icra takibi sebebiyle yaptığım zorunlu arabuluculuk görüşmesinin günüydü. Onu da yaptık ve anlaşmazlık tutanağını imzaladık. Şimdi süreç yargıda devam edecek.

Ben bu 4 kat ödemeyi, devletin alacağı harcı ve avukatlık ücretini öderim. Ancak bu konuda mağdur olan vatandaşlarımız için Anayasa Mahkemesine kadar giderek hak ihlali kararı almak için hukuk mücadelesi vereceğim. Tabii bu arada Ulaştırma Bakanlığımız hakkaniyete uygun bir düzenleme yapmazsa.

Şöyle de bir durum var: Bugün 150₺’lik bir alacak için başvuru harcı, peşin harç, tahsil harcı, posta gideri ve baro pulu olmak üzere bir dosyadan devletin borçludan alacak miktarı toplam 1.432₺’dir. Avukat alacağı 150₺’dir. Bu hususu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Ben her zaman şunu savundum: Evimde ve iş yerimde su aboneliği var, elektrik aboneliği var, doğal gaz aboneliği var veya başka abonelikler de var. Oldu ki bu aboneliklerden birini geciktirdiğim zaman gecikme zammı ile birlikte ne kadar geciktirmişsem o oranda ödüyorum.

İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımız aylık ve yıllık ekstrelerine baktığında elektrik, doğal gaz ve sudan daha çok HGS ödemelerinin olduğunu görecekler. Dolayısıyla buraya da dört kat cezanın kaldırılarak yasal gecikme zammı neyse ya da faizi o oran uygulanarak vatandaşımızdan tahsil cihetine gidilmelidir. Aksi bir görüş ve uygulama hakkaniyete uygun olmayacaktır.”