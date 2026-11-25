Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl ülke genelinde 769 noktadaki hububat alımlarında 12,3 milyon tonla tarihi bir rekora ulaştıklarını belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılında almış olduğu tüm ürünler için üreticilerimizin hesaplarına 226 milyar lira aktardı ve ödemeler devam ediyor." dedi.

Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, tarımın bugün, yalnızca üretim meselesi olmadığını, gıda arz güvenliğinin, su güvenliğinin, kırsal kalkınmanın ve ekonomik gücün temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Tarım politikalarını, küresel krizlerin ve iklim değişikliğinin üretim koşullarını her geçen gün zorladığı bir dönemde gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yumaklı, 2026'da dönüşüm sürecini hızlandırdıklarına, politikaları derinleştirdiklerine ve uygulamaları sahada yaygınlaştırdıklarına işaret etti.

Yumaklı, 2027'deki amaçlarının net olduğunu belirterek, "Üretimi yalnızca koruyan değil, üretim kapasitesini büyüten, riskler ortaya çıktıktan sonra çözüm arayan değil, riskleri önceden gören, planlı ve verim odaklı üretimle, güçlü ve dirençli bir tarımsal yapı oluşturmak çünkü artık, tarımda yalnızca bugünün ihtiyacını değil, yarını da düşünmek zorundayız." diye konuştu.

Küresel tarım ve gıda sektörünün yaklaşık 10 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip olduğuna dikkati çeken Yumaklı, bunun dünya ekonomisinin yüzde 12'sinden fazlasına karşılık geldiğini söyledi.

Yumaklı, hedeflerinin üretim gücünü daha yüksek katma değere dönüştürmek ve dönemsel dalgalanmalara karşı sektörün dayanıklılığını artırmak olduğunu dile getirdi.

Savaşların ve çatışmaların, akaryakıt ve gübre fiyatlarında sert yükselişlere yol açtığını belirten Yumaklı, buna yönelik tedbirler aldıklarının altını çizerek, "Savaşın mazot ve gübre fiyatlarıyla, üretime getirdiği ilave yükü azaltmak amacıyla, 2026 yılı destek tutarlarını güncelledik ve 30 milyar lira ek kaynak tahsis ettik. Bu yaklaşımımızın temelinde tek bir anlayış var, üretimin sürekliliğini korumak ve sektörümüzü olağanüstü şartlara dirençli kılmak." ifadelerini kullandı.

"TARIMSAL HASILAMIZIN 2026'DA 90 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

Son 24 yıllık dönemde tarım, orman ve balıkçılık sektörünün yıllık ortalama yüzde 2,2 büyüdüğünü bildiren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu oran OECD ülkelerinde yüzde 0,74, Avrupa Birliği ülkelerinde ise yüzde 0,44 oldu. Sektörümüz, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 4,8, ikinci çeyreğinde ise yüzde 13,3 büyüdü. Tarımsal hasılamızı, 2025 yılında 83,2 milyar dolara ulaştırdık. 2026 yılı sonunda ise 90 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Türkiye bugün, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada. 2026 yılı OECD Tarım Politikası İzleme ve Değerlendirme raporuna göre, ülkemiz tarım sektöründe toplam faktör verimliliği 2014-2023 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 2 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış dünya ortalamasının 2,5 katıdır. Yani Türkiye, 2023 yılında, aynı girdiyle, 2014'e kıyasla yüzde 16,5 daha fazla tarımsal çıktı üretmiştir. Son 20 yılda ise bu oran, yaklaşık yüzde 32 olarak gerçekleşmiştir."

"2026 YILI SONUNDA 33 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT BEKLİYORUZ"

Bakan Yumaklı, 2025'te tarım ve gıda ürünlerinde 32,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 125 olduğunu hatırlatarak, "2026 yılı sonunda 33 milyar doların üzerinde ihracat bekliyoruz. Üreticimizin alın teriyle ortaya çıkan 2 bin 226 çeşit ürünümüz 185 ülkeye ulaşıyor. Fındık, incir, üzüm, ayva, kiraz, kayısı, defne ve çam balı ihracatında dünya lideriyiz. Ayrıca çipura, levrek ve dondurulmuş alabalık ihracatında da dünyada birinciyiz." diye konuştu.

Son 3 yılda 28 ürünün Avrupa Birliği tescili aldığını, tescilli ürün sayısını 46'ya çıkardıklarını bildiren Yumaklı, 2026'da iklim koşullarının da etkisiyle daha verimli bir sezon geçirildiğini söyledi.

Yıl sonu beklentilerine değinen Yumaklı, bu yıl sonunda tarla bitkilerinde 78,6 milyon ton, meyvede 31,5 milyon ton, sebzede 33 milyon ton olmak üzere toplam 143,1 milyon tonla tüm zamanların rekor üretimini beklediklerini dile getirdi.

Üretim planlamasıyla uyumlu yeni destekleme modelini uygulamaya devam ettiklerini ifade eden Yumaklı, 2025 üretim yılında 244 lira olan dekar başına destek katsayı değerini 2026 üretim yılı için yüzde 50 artırarak 367 liraya yükselttiklerini belirtti.

Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üretim yapan bütün çiftçilere alan bazlı temel destek verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin emeğini korumak için, piyasa regülasyonunu da sürdürüyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimiz aracılığıyla buğday, arpa, çeltik, yeşil mercimek, fındık, haşhaş ve kuru üzüm alımı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ülke genelinde tam 769 noktadaki hububat alımlarında 12,3 milyon tonla tarihi bir alım rekoruna ulaştık. TMO, 2026 yılında almış olduğu tüm ürünler için üreticilerimizin hesaplarına 226 milyar lira aktardı ve ödemeler devam ediyor."

"GÖKÇEADA'YI ORGANİK TARIM HAVZASI İLAN EDECEĞİZ"

Son 24 yılda tescilli çeşit sayısını tarla bitkilerinde 178'den 1087'ye, bahçe bitkilerinde 619'dan 1090'a çıkardıklarını ifade eden Yumaklı, "Sertifikalı tohumluk üretimini 8,3 kat artırarak 1 milyon 351 bin tona ulaştırdık. Kullanılan sertifikalı tohumluğun yüzde 96'sını yurt içinde üretiyoruz. Türkiye'de üretilen tohumları bugün 117 ülke kullanmaktadır." dedi.

Yumaklı, yerel tohum konusunda bugüne kadar 49 ata tohumunu tescil ettiklerinin bilgisini vererek, ata tohumu kullanımının yasak olmadığını bildirdi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile işlenmeyen veya nadasa bırakılan arazilerin değerlendirilmesi için üreticilere yüzde 75'e kadar hibeyle tohum ve fide temin ettiklerini belirten Yumaklı, "2026'da 65 bin çiftçimizle 1 milyon dekar alanda çalışma yaptık. 2027'de bunu 150 bin çiftçimizle 1,9 milyon dekara çıkaracağız." diye konuştu.

Yumaklı, 2027'de 10 dekar ve altındaki seraların modernizasyonu için yeni bir rehabilitasyon projesi başlatacaklarını, bu projeyle üreticilere uygun şartlarda finansman sağlayacaklarını aktardı.

Organik üretimin artırılması çalışmalarına ilişkin de Yumaklı, Gökçeada'yı Organik Tarım Havzası ilan edeceklerini bildirdi.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ TEMEL DESTEKLERİ

Yumaklı, bu yıl büyükbaş ve küçükbaş temel desteklerini yüzde 43, arıcılıkta kovan başına destek tutarını yüzde 78 artırdıklarını, çoban desteğini 81 bin liradan 116 bin liraya çıkardıklarını söyledi.

Başlattıkları projelerin sonuçlarını ve etkilerini, verilere baktıklarında çok daha net gördüklerine işaret eden Yumaklı, "Büyükbaşta 2024'ten bu yana yüzde 7,4, küçükbaşta yüzde 16,1, planlı üretim bölgelerindeki buzağıda yüzde 30, kanatlı üretim bölgesinde kesime giden kanatlıda yüzde 23,2 hayvan varlığımız arttı. Bugün itibarıyla 17,8 milyon büyükbaş, 60,8 milyon küçükbaş, 394 milyon kanatlı ve 8,8 milyon arılı kovana sahibiz. Bu kategorilerin tamamında Avrupa'da ilk sıradayız." dedi.

Yumaklı, son 24 yıldaki ıslah çalışmalarıyla, ortalama sığır karkas verimini yüzde 68 artırarak 299 kilograma ulaştırdıklarını, son 3 yılda TİGEM işletmelerindeki büyükbaş hayvan varlığını yaklaşık 3 katına çıkardıklarını belirtti.

2,4 MİLYON DOZ SEPTİSEMİ AŞISI ÜCRETSİZ UYGULANDI

Hayvancılığın geleceğinin yalnızca hayvan sayısına değil, hayvan sağlığı ve verimliliğine de bağlı olduğunu anlatan Yumaklı, 2,4 milyon doz septisemi aşısını 81 ilde ücretsiz uyguladıklarını dile getirdi.

Yavru kayıplarına yönelik ödemeleri yüzde 100 artırdıklarını, artık yetiştiricilerden aşı ve küpe ücreti almadıklarını vurgulayan Yumaklı, "Ülkemiz hayvancılığıyla ilgili en çok tartışılan konulardan biri de meralarımız olmuştur. Son 24 yılda en çok iyileştirdiğimiz alanlardan birisinin meralar olduğunu ve bu dönemde 25 milyon dekar alanda mera ıslah projesi uyguladığımızı vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Yumaklı, su ürünlerinde 2025'te, 627 bin tonu yetiştiricilik olmak üzere toplam 1 milyon 37 bin ton üretimle, su ürünleri ihracatında da 2025'te 2,3 milyar dolarla rekor kırdıklarını söyledi.

Su ürünleri ihracatının 2026 yılı sonunda 2,6 milyar dolar ve 2027 yılı sonunda 2,8 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Sucul biyoçeşitliliğimizin korunması için geçen yıl 207 bin denetim gerçekleştirdik. Bu yıl, Yalova'da uluslararası nitelikli Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'ni hizmete açtık. 2027'de ise aynı yerde Uluslararası Sucul Canlılar Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini kuracağız. 2027'de üretim planlamasına 6 yeni türü daha ekleyerek, planlı üretimin toplam içindeki oranını yüzde 85'e yükselteceğiz. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinde oldukça iyi bir aşama gerçekleştirdik. 2025'te belli ürünlerde uygulamaya başladığımız bu sistemi, 2026'da üretim planlaması kapsamındaki tüm ürünleri içerecek şekilde geliştirdik."

Yumaklı, Hayvancılıkta Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi'ni kurduklarını, büyükbaş hayvanların çipli kulak küpeleriyle kimliklendirmesinin doğum, aşılama, hareket, satış ve kesim gibi tüm süreçlerinin kayıt altında tutulabildiğini anımsattı.

Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Strateji Belgesi ile üretimden tüketime kadar, bütün süreçlerde teknolojinin kullanımını artıracaklarına işaret eden Yumaklı, "2026'da 52 bin eğitim ve yayım faaliyetiyle, 1,4 milyon üreticimize ulaştık. Birinci derece belge almaya hak kazanan örgüt sayısı bu yıl 145'ten 268'e çıktı." bilgilerini verdi.

GELECEK YIL 307 TESİS FAALİYETE GEÇİRİLECEK

Yumaklı, son 52 yılın en kurak döneminin 2025'te gerçekleştiğine dikkati çekerek, 2026'nın ise son 66 yılın en yağışlı dönemi şeklinde kayıtlara geçtiğini söyledi. Bu kapsamda suyun daha verimli kullanılması ve depolanması gerektiğini belirten Yumaklı, yatırımlarla, depolama kapasitesini 51 milyar metreküp artırarak 184 milyar metreküpe çıkardıklarını aktardı.

Yumaklı, 2026 yılı sonuna kadar 300 tesisi tamamlayacaklarını, 2027'de ise 14'ü baraj, 30'u sulama tesisi olmak üzere toplam 307 tesisi daha faaliyete geçireceklerini ifade etti.

Devlet Su İşleri (DSİ) yatırım bütçesinin dörtte birinin GAP'a ayrıldığını, bu kapsamda Silvan Projesi'nin 360 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip olduğunu vurgulayan Yumaklı, proje tamamlandığında 2 milyon 350 bin dekar arazinin suyla buluşacağını belirtti.

"IPARD KAPSAMINDA 40 MİLYON AVROLUK ÇAĞRIYI İLAN EDECEĞİZ"

Yumaklı, tarımsal alanda yapılan yatırımlara sağladıkları desteklere değinerek, IPARD kapsamında, 2026 yılında 60 milyon avroluk çağrıya çıkıldığını ve yıl bitmeden 40 milyon avroluk bir çağrı daha ilan edileceğini bildirdi.

Yeni projeyle, 10 yılda 5,3 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacaklarını aktaran Yumaklı, "Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi'nde, önümüzdeki aylarda ilk başvuru çağrısına çıkacağız. Üretimden işleme, depolama, lojistik ve paketlemeye kadar, bütün değer zincirini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Dünya Bankası finansmanıyla yürüteceğimiz bu projede, organize tarım bölgelerini önceliklendireceğiz." diye konuştu.

Yumaklı, 2027'de Kırsal Kalkınma Yatırım Programı'nın yenileneceğini belirterek, şöyle devam etti

"Yeni programda hedef yatırım odaklı ve farklı zamanlarda başvuru imkanı ile daha etkin bir süreç yürütmüş olacağız. Üreticimizin finansmana erişimini de güçlendiriyoruz. Ekim sonu itibarıyla 872 bin 405 üreticimize, 676 milyar 839 milyon lira sübvansiyonlu kredi kullandırdık. Bu kredilerden doğan faizin ortalama yüzde 70'i devlet tarafından karşılandı."

ORGANİZE TARIM BÖLGELERİNE 10 MİLYAR LİRA KAYNAK

Organize tarım bölgelerinin yaygınlaştırıldığına dikkati çeken Yumaklı, "2027'de bu alanlara 10 milyar lira kaynak ayırdık. 11 bölgenin daha altyapısını tamamlayacağız." dedi.

Yumaklı, tarım sigortaları ile üreticilerin emeğinin afetlere karşı korunduğunu, 2006'dan bugüne kadar 79,2 milyar lira hasar ödemesi yaptıklarını aktardı.

Tarladan sofraya kadar bütün gıda zincirinin denetlendiğine işaret eden Yumaklı, "Geçen yıl 1 milyon 365 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. 2026 yılı sonunda bu sayının da üzerine çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"2027'DE İLK KEZ KARBON YUTAK ORMANLARI TESİS EDECEĞİZ"

Yumaklı, ormanların gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olduğunu ve bu yıl yapay zeka destekli yangın risk tahmin sisteminin kullanılmaya başlandığını söyledi.

Ormanların 14 insansız hava aracı ve 776 kuleden 7 gün 24 saat gözlendiğini dile getiren Yumaklı, orman yangınlarına, 28 uçak, 119 helikopter, 5 bin 597 kara aracıyla müdahale ettiklerini kaydetti.

Yumaklı, 2027'de ilk kez karbon yutak ormanlarını tesis edeceklerini, Türkiye'nin doğal zenginliklerini de korumaya gayret ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin üretim gücünü dirençli kılmayı hedeflediklerini vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hedef doğrultusunda, destek programları, kredi destekleri, yatırım ödenekleri, vergi harcamaları, KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri dahil olmak üzere ayırdığımız toplam kaynağı geçen yıla göre yüzde 39 artırarak 2027'de 1 trilyon 305 milyar liraya çıkarıyoruz. Bakanlığımızın 2027 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler için toplam bütçe teklifi ise 760 milyar 597 milyon liradır. Bu kaynakları kamu mali disiplinine uygun, ekonomik, etkin ve verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz."