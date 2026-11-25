Hafızayı güçlendiren o mucize besin: Servet değerinde, duyanlar inanamıyor! Uyku, hafıza ve göz...
Dünyanın en değerli baharatlarından biri olan safran, servet değerinde. Safranın faydalarını duyanlar inanamıyor. Uyku düzeni, hafıza ve sindirim sistemi üzerindeki etkileriyle bilinen safran (içeriğindeki krosin, krosetin ve safranal gibi güçlü antioksidanlar nedeniyle sıkça "mucize besin" olarak biliniyor. Hafızayı güçlendiren safran nasıl tüketilir ve kimler kullanırken dikkatli olmalıdır? Peki, Safran faydaları nelerdir?