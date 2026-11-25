Özellikle yaşla birlikte ortaya çıkabilen hafıza sorunları konusunda safranın potansiyel yararları incelense de bu baharatın unutkanlığı önlediği veya hafıza kaybını tedavi ettiği henüz kesin olarak kanıtlanmış değildir. Safran, gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi şikayetlerin hafiflemesine katkı sağlar. Ancak uzun süre devam eden mide ve bağırsak şikayetlerinde yalnızca bitkisel ürünlere güvenmek yerine doktora başvurulmalıdır. Safranın içindeki doğal renk verici maddelerden biri olan krosin, göz sağlığı üzerindeki olası etkileriyle dikkat çekiyor. Araştırmalarda bu maddenin gözün arka bölümünde bulunan ve görme açısından önemli olan retina tabakasını destekleyebileceği değerlendiriliyor. Safranın antioksidan özellikleri, kalp ve damar sağlığı açısından da araştırılıyor. Bazı çalışmalarda kan basıncı, kolesterol ve kandaki yağ değerleri üzerinde olumlu etkiler görülebileceği belirtiliyor. Ancak bu sonuçlar safranın kalp hastalıklarını önlediği veya tansiyonu tedavi ettiği anlamına gelmez. Kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerin doktora danışması gerekir.