Akit’in yayınları sonuç verdi! Malul sayılmayan gazilerin gözü Meclis’te

Yeni Akit, 20 binin üzerindeki malul sayılmayan gazinin mağduriyetini defalarca haberlerinde gündeme getirmişti. 1953 tarihli 1053 Sayılı Nizamnane’nin katı ve köhnemiş kuralları yüzünden terörle mücadele sırasında yaralanan, uzuvlarını kaybeden, vücudunda kurşun ve şarapnel parçalarıyla yaşayan gaziler, yıllardır hak mücadelesi yürütüyordu. Vücudunda 500 şarapnel parçası bulunan gazinin yürek burkan acı hikâyesini, “500 şarapnel yedi, yine gazi sayılmadı” başlığıyla manşetine taşıyan Akit Gazetesi, benzer çok sayıda haberle bu konuda kamuoyunda önemli bir farkındalık oluşmasını sağlamıştı.

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Akit’in haberleriyle moral kazanan malul sayılmayan gaziler, ilgili bakanlıklar ve siyasiler nezdinde çabalarını yoğunlaştırmış, geçtiğimiz yıl görüştükleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazilik haklarının verileceği sözünü vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a konu aktarıldığında, gazilerin haklarına kavuşmaları için yasal düzenleme talimatı geldi. Cumhurbaşkanının talimatıyla çalışmalarını sürdüren ilgili bakanlıklar, yasal düzenleme için gerekli alt yapıyı hazırlayarak Başkan Erdoğan’a sundu. Şehit ve Gazi derneklerinden alınan görüşler doğrultusunda, binlerce vatan evladının mağduriyetini giderecek düzenlemede son aşamaya geçildi.

ARTIK VEFAT ETTİKLERİNDE TÜRK BAYRAĞI ÜZERLERİNE ÖRTÜLECEK

Akit’in edindiği bilgiye göre, şehit aileleri, muharip gaziler, 15 Temmuz gazileri ve terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayan 20 bin civarında asker ve polis için yasal düzenleme Meclis’e geliyor. Düzenleme, önümüzdeki günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldükten sonra yasalaşması için Meclis Genel Kurulu’na gönderilecek. Bu alanda mağduriyeti bulunan bütün kesimleri içine alan yasal düzenlemeyle, terörle mücadele sırasında yaralanan tüm gaziler haklarına kavuşacak. Bu hakların arasında, malul sayılmayan gazilerin çok arzu ettikleri vefat eden gazilerin naaşlarının Türk Bayrağına sarılması ve malul maaşı bağlanması gibi haklar bulunuyor. Gaziler için hazırlanan düzenlemenin, Meclis çalışmalarına son vermeden yasalaşması bekleniyor.



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