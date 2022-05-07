Akit'in manşeti Muharrem İnce'nin ayarını bozdu

Aktivist ve yazarların mültecilere bakış açılarını, "Kapımız 'İdlibli'ye de 'Selanikli'ye de kapımız açık" başlığı ile insancıl bir şekilde manşetine taşıyan Akit Gazetesi'ne Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce saldırdı.

Yazar ve aktivistlerin, "Bizim kapımız Selanik'ten, Girit'ten, Makedonya'Dan gelene de Hama, Humus ve İdlip zulmünden kaçıp gelene de açıktır." sözleri İnce'yi rahatsız etti.

Habertürk'ün canlı yayınında konuşan İnce, "Asıl mesele benim de duygusal olarak dahil olduğum bir mesele, bugün bir gazete manşet atmış, "Selanikli'ye de kapımız açık İdlipli'ye de diye, şimdi biz İstanbul şehrindeyiz. İstanbul 1453'te bizim oldu. Selanik 1423'de bizim oldu. Osmanlı bir Balkan devleti, bizim dedelerimiz Selanik'e geziye gitmedi. Politika icabı Karaman'dan alıp bizi oraya götürdü. Sonra da toprak kaybedilince Lozan'da devlet masaya oturdu. Karşılıklı olarak arazileri çıkardılar. Karşılıklı tapular çıkarılmış ve becayiş yapılmıştır. İdlib'deki topraklar Türklere veriliyor mu? Suriye'den gelenler tapularını bize mi getirdi." diyerek Akit Gazetesi'ne hakaretlerde bulundu.