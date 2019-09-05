Akit’in güvenilir ürün hassasiyeti ödüllendirildi

Worldfood İstanbul Fuarı, İstanbul’da kapılarını açtı. 4 gün boyunca fuarla eş zamanlı gerçekleşecek etkinlik programında konferanslar, katılımcı sunumları, şef şovları, yarışmalar ve tadım şovları ile sektörün üst düzey karar vericileri, departman direktörleri, ünlü şefler ve teknoloji uzmanları bir araya gelecek.

Fuar kapsamında cuma günü Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen ‘Hayat Güvenilir Olsa’ oturumda sağlıklı ve güvenilir ürünler masaya yatırılacak. Etkinliğin sonunda tüketicilerin güvenilir ürün seçimi konusunda duyarlılık bilincinin aşılanmasına olan katkılarından dolayı Yeni Akit Gazetesi Ekonomi Servisi adına Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’ya ödül takdim edilecek.

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, dün başlayan ve cumartesi günü sona erecek olan Food İstanbul Fuarı’nın hayırlı olmasını dileyerek, İstanbulluları CNR 6. Hall’de yer alan Helal ve Tayyib Ürünler Fuarı ile 7 Eylül’de gerçekleştirilecek olan 11. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansına davet etti.