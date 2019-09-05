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Akit'e konuşan merhum Gencer, gençlik vurgusu yapmıştı: Onları tarihi ve kültürel değerlerimizden kopartmamalıyız

Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden 20. Dönem Milletvekili Abdullah Gencer, geçtiğimiz aylarda düzenledikleri Ankara gezisinde yeniakit.com.tr'ye konuşmuş ve gençlere verdiği önemi dile getirerek şu mesajı vermişti: "Gençlerimizi tarihi ve kültürel değerlerimizden kopartmamalıyız."

05 Eylül 2019 Perşembe 15:53

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Dün geçirdiği kalp krizi sebebi ile hayatını kaybeden TBMM 20. Dönem Konya Milletvekili Abdullah Gencer, geçtiğimiz aylarda öncülük ettiği öğrencilerine Ankara gezisi düzenlemiş ve burada yeniakit.com.tr'ye konuşmuştu.

Gencer açıklamasında gençliğe verdiği öneme vurgu yaparak, şunları söylemişti:

"Gençlerimiz bu geziye Selçuk ile Necmettin Erbakan Üniversitesi ve bazı liselerden katılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Ankara programındayız. 1. ve 2. meclisimizle TBMM'yi ziyaret ettik. Hacı Bayram Veli Hazretleri, Ankara Kalesi ve Tacettin Dergahı'nı dolaştık. Gençlerin ülkemize ve milletimize hayırlı insanlar olması noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu kültürü gençlerimizle paylaşmak istedik."

Merhum Gencer'in Hayatı

İlahiyatçı-eğitimci Abdullah Gencer, 1953 yılında Üçkuyu-Konya'da doğdu. Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Bir süre, Konya Karapınar'da meslek dersleri öğretmenliği yapan Gencer, sırasıyla Taşkent İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, Cihanbeyli Lisesi ve Beyşehir İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmenliği, Sultandağı'nda Milli Eğitim Şube Müdürlüğü yaptı.

Gencer, bir süre de tercümanlık ve rehberlik görevlerinde bulundu.

Abdullah Gencer, 1995-1999 yılları arasında Refah Partisi'nden 20. Dönem Konya Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı.

Gencer, Refah Partisi'nin kapatılması üzerine, bu partinin yerine kurulan Fazilet Partisi'ne geçti.

Abdullah Gencer evli ve 3 çocuk babasıydı. Fransızca, Arapça ve Almanca dillerini biliyordu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:53
  1. Ankara
  2. 20. Dönem Konya Milletvekili Abdullah Gencer

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