Akit yazdı Başbağlar’a gitti! Katilin ismini zikredemedi

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Akit’in yayınları CHP’nin konforunu bozmaya devam ediyor. Önceki gün Sivas’ta yangında boğularak ölenlerin anma programına katılan CHP’nin gölge Genel Başkanı Özgür Özel, apar topar Başbağlar’a gitme kararı aldı. Bugüne kadar genel başkanlık düzeyinde kimsenin ziyaret etmediği sadece devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu’nun PKK’nın ismini geçirmeden açıklama yapmakla yetindiği 33 vatandaşımızın vahşice katledildiği terör olayının anma programına haberimizden sonra harekete geçen Özel, dün gerçekleştirilen anma programına katıldı. PKK terör örgütünün adını vermeden açıklamalarda bulunan Özel, şunları söyledi: “Başbağlar rastgele bir seçilmiş bir yer değildi. İki gün önce Sivas’ta Madımak otelinde canlar yanmıştı. Birileri onları katletti. Güya onlara misilleme bu sefer bir cami çıkışında yakın sayıda vatandaş sonrası yakılarak 5 kişi yine 33 kişi hayatını kaybetti. Hesap bu ülkede mezhep kavgası çıkarmak. Aleviler ve Sünniler kardeştir. Türkler ve Kürtler kardeştir. Buna kast edenler de kalleştir. Tabii açılan davaların sonuçsuz kalması 25 km öteden 14 saatte buraya ulaşılabilmesi burada oluşturduğu büyük travma halen daha yüreğimizin soğumamasına sebebiyet veriyor. Dava aynı Madımak gibi zaman aşımına uğradı. Bunu kabule etmiyoruz. Dava 2019 yılında bir kez daha açıldı ama bütün sanıklar firari.”

Bayraktar: İnsanlık suçu

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993’te teröristlerce katledilen 33 sivil için düzenlenen anma törenine katılanlar, köydeki şehitlik anıtını ziyaret edip katliamda hayatını kaybedenler için dua etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, “Burada sıkılan kurşunlar, elbette sadece buradaki köylülerimizi değil ama insanlığı, insanlığın vicdanını ve tüm milletimizi hedef aldı” dedi. Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Belediye Başkanı Bekir Aksun, milletvekilleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.