Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı Yine otel yine yangın Faciadan dönüldü

SON DAKİKA
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir otelde çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Yeni Mahalle Ünsal Tülbentçi Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otelin zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yoğun dumanın binayı sarması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Oteli saran duman nedeniyle içeride mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Dumandan etkilenen 1 kişi ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Dumandan etkilenen 1 kişi ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

