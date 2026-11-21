Türkiye'nin en büyüğü görsel şölen sunuyor! Havadan böyle görüntülendi!
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kıyısında sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçlar, suyun yüzeyine yansıyarak güzel manzaralar oluşturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kıyısında sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçlar, suyun yüzeyine yansıyarak güzel manzaralar oluşturdu.
Kırıkkale'de Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kıyısındaki manzara mest etti.
Kırıkkale'de nehir kıyısı boyunca uzanan ağaçların yaprakları, sarı ve yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen oluşturdu. Ağaçların suyun yüzeyine yansımasıyla ortaya çıkan manzaralar, bölgenin doğal güzelliğini gözler önüne serdi.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Nehrin akışı, gökyüzünün maviliği ve sonbaharın kendine özgü renkleri bir araya gelerek etkileyici görüntüler oluşturdu. Kızılırmak'ın sonbahar güzelliği, drone kamerasıyla görüntülendi.
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