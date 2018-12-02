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Akit TV ödüle doymuyor! Mesleğin en iyisi ödülü Akit'in

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Karahasanoğlu, Şanlıurfa Platformu tarafından, “Mesleğinde En İyiler” ödülüne layık görüldü.

02 Aralık 2018 Pazar 12:36
Akit TV ödüle doymuyor! Mesleğin en iyisi ödülü Akit'in

Haber Merkezi

Yerli ve milli duruşu ile Türk televizyonculuk anlayışına yeni bir soluk getiren Akit TV’ye bir ödül daha geldi. Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Karahasanoğlu, en çok izlenen kanallar arasına giren Akit TV’nin yükselen başarısı sebebiyle Şanlıurfa Platformu tarafından, “Mesleğinde En İyiler” ödülüne layık görüldü. Siyasetten sağlığa, sanattan iş dünyasına, eğitimden medyaya kadar birçok dalda verilen ödüller önceki gün Ankara’da TZOB Otel’de düzenlenen bir ödül töreniyle sahiplerine verildi.

Gazeteci Aktürk de ödül aldı

Şanlıurfa Platformu Genel Başkanı Habip Çadırcı Sanayi Eski Bakanı Ali Coşkun, Şanlıurfa milletvekilleri ve birçok üst düzey isim katıldı. Öte yandan; uzun yıllar gazetecilik mesleğine hizmet eden gazeteci yazar Müslüm Aktürk de ödül alan isimler arasındaydı. Tören öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çadırcı, “Amacımız farklı alanlarda yaptıkları çeşitli faaliyetlerle ülkemizin gelişimine katkıda bulunan, ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin bir adım daha ileriye gidebilmesi için elini taşın altına koyan kişilere Şanlıurfa Platformu adına teşekkürlerimizi sunmaktır” dedi. Karahasanoğlu’na verilen ödülü, Akit TV muhabiri Mustafa Pala aldı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 12:36
  1. Ankara
  2. Akit TV
  3. Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Karahasanoğlu
  4. Şanlıurfa Platformu
  5. Şanlıurfa Platformu Genel Başkanı Habip Çadırcı
  6. Sanayi Eski Bakanı Ali Coşkun
  7. gazeteci yazar Müslüm Aktürk
  8. Akit TV muhabiri Mustafa Pala

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