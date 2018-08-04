Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Taha Emre Özdemir / Yeniakit.com.tr

Kızlı erkekli yaşanan rezillikler tabi ki bu kamplarla da sınırlı değil. Özellikle üniversite öğrencilerinden bir kesim, evlilik bağı olmadan kızlı erkekli karma evlerde birlikte yaşıyorlar.

Akit Soruyor videomuzda bugün İstanbullulara, "Nikah bağı olmadan kızlı erkekli aynı evde yaşanır mı?" sorusunu yönelttik.



Röportajlarımızı yaparken karşıt görüşlü kişiler kameralarımız önünde sakince tartışarak fikirlerini anlatıyorlardı. Onları bir süre sessizce dinleyen kadın bir anda kadrajımıza girdi. Müsaade dahi istemeden kendi benimsediği fikirlerini yüksek ses tonuyla anlatarak şunları söyledi:



‘’BURADA DİNİ KURALLAR GEÇERLİ DEĞİL’’



‘’İyi de bu ülke yasalarla yönetilen bir ülke. Burda şeriat yok. Burda dini kurallar geçerli değil. İki insanın aynı evde yaşaması için anayasa var. Benim hayatım. Kimse karışamaz.’’



Bu esnada diğer bir vatandaş onun söylediklerine yanıt verdi ancak kadın konuşmasını tamamladıktan sonra kendisine verilen cevabı dinlemeden hızla uzaklaştı. Ona verilen cevap şöyleydi:



‘’Tek din islam dinidir diyor. Cenab-ı Hak emrediyor. Bu birebir İslam Dini’nin dışına çıktığımız zaman ya müşrik oluyoruz ya da münafık.’’