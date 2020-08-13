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Eğitim

Akit savundu, İHO başarıya uçtu!

Kırşehir’de bulunan Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu’nda uygulamada olan “Yeni Bir Nefes Projesi”nin, Kırşehir Valiliği tarafından 2019 Mayıs ayında kaldırılmasına, Akit aracılığıyla karşı çıkan velilerin haklılığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanması ile ne kadar yerinde olduğu bir kez daha anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 10:01:00 -
Akit savundu, İHO başarıya uçtu!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

 “Ahlakta Örnek Bilgide Önder Nesiller” ilkesiyle yola çıkan Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu LGS sonuçlarına göre Kırşehir’de Fen Lisesi puanı alan öğrenci oranında yüzde 20 ile ilk sıraya yerleşti. Ayrıca okulun ilk mezunları olan öğrencilerin yüzde 94’ü nitelikli liselere yerleşti.

Akit’in haberleri sonuç vermişti!

Akit aracılığıyla proje değişikliğine karşı çıkan veliler, bu başarının okulda uygulanan “Yeni Bir Nefes” projesi sayesinde olduğunu ifade ediyor. FETÖ’den MEB’e geçen okulu kısa zamanda başarıya taşıyan “YENİ BİR NEFES” projesi valilik tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden uygulamadan kaldırılmıştı. 2019 yılında Akit’in ısrarlı haberleri ve velilerin tepkileriyle valilik kaldırdığı projeye benzer bir projeyle dönemi kapatmıştı.


Yeni Akit Gazetesi
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