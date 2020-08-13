Akit savundu, İHO başarıya uçtu!

Resul Ekrem Şahan Ankara

“Ahlakta Örnek Bilgide Önder Nesiller” ilkesiyle yola çıkan Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu LGS sonuçlarına göre Kırşehir’de Fen Lisesi puanı alan öğrenci oranında yüzde 20 ile ilk sıraya yerleşti. Ayrıca okulun ilk mezunları olan öğrencilerin yüzde 94’ü nitelikli liselere yerleşti.

Akit’in haberleri sonuç vermişti!

Akit aracılığıyla proje değişikliğine karşı çıkan veliler, bu başarının okulda uygulanan “Yeni Bir Nefes” projesi sayesinde olduğunu ifade ediyor. FETÖ’den MEB’e geçen okulu kısa zamanda başarıya taşıyan “YENİ BİR NEFES” projesi valilik tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden uygulamadan kaldırılmıştı. 2019 yılında Akit’in ısrarlı haberleri ve velilerin tepkileriyle valilik kaldırdığı projeye benzer bir projeyle dönemi kapatmıştı.