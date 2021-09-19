Akit, 'mega algıcı'nın ruh halini bozdu! Ağlayacaksan oynamayalım Tarkan!
Tarkan'ın 'etekli' algı oyununa dikkat çeken Akit, Türkiye'ye çekilen operasyonu gözler önüne serdi. Akit'in haberi, Tarkan'ın ruh halini ise bozdu.
yeniakit.com.tr
"Megastar" diyerek pohpohlanan Tarkan isimli şarkıcının etek giyerek "toplumsal cinsiyet eşitliği" ve "eşcinsellik" algısını normalleştirme çabasına girmesi büyük tepki çekti.
Tarkan'ın algı oyunuyla beraber medyanın sözde "etekli paylaşımı takdir topladığı" yalanıyla bütünleşmesine dikkat çeken Akit, Türkiye'ye çekilen operasyonu gözler önüne serdi.
Akit'in haberi ruh halini bozdu
Instagram hesabından 'pazar günü' paylaşımında bulunan Tarkan, ruh halinin iyi olmadığını olduğunu açıkladı.
Akit'in haberinin ardından paylaşımda bulunan Tarkan, "Bugün ruh halim bu. Kasvetli, sıkıntılı, biraz da hüzünlü. Hep yüzüm güler, hayat doluyumdur sanmayın. Düşerim ben de karanlıklara arada. Umarım sizler iyisinizdir. İyi pazarlar" ifadelerini kullandı.
İşte Akit'in o haberleri: