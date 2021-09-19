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Gündem Akit, 'mega algıcı'nın ruh halini bozdu! Ağlayacaksan oynamayalım Tarkan!
Gündem

Akit, 'mega algıcı'nın ruh halini bozdu! Ağlayacaksan oynamayalım Tarkan!

Tarkan'ın 'etekli' algı oyununa dikkat çeken Akit, Türkiye'ye çekilen operasyonu gözler önüne serdi. Akit'in haberi, Tarkan'ın ruh halini ise bozdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 23:12:00 - 2021-09-19 23:15:09
Akit, 'mega algıcı'nın ruh halini bozdu! Ağlayacaksan oynamayalım Tarkan!

 yeniakit.com.tr 

"Megastar" diyerek pohpohlanan Tarkan isimli şarkıcının etek giyerek "toplumsal cinsiyet eşitliği" ve "eşcinsellik" algısını normalleştirme çabasına girmesi büyük tepki çekti. 

Tarkan'ın algı oyunuyla beraber medyanın sözde "etekli paylaşımı takdir topladığı" yalanıyla bütünleşmesine dikkat çeken Akit, Türkiye'ye çekilen operasyonu gözler önüne serdi. 

Akit'in haberi ruh halini bozdu

Instagram hesabından 'pazar günü' paylaşımında bulunan Tarkan, ruh halinin iyi olmadığını olduğunu açıkladı.

Akit'in haberinin ardından paylaşımda bulunan Tarkan, "Bugün ruh halim bu. Kasvetli, sıkıntılı, biraz da hüzünlü. Hep yüzüm güler, hayat doluyumdur sanmayın. Düşerim ben de karanlıklara arada. Umarım sizler iyisinizdir. İyi pazarlar" ifadelerini kullandı.

İşte Akit'in o haberleri:

"Toplumsal Cinsiyet' projesinde yeni adım mı? Kızı, Tarkan'a etek giydirdi

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"Toplumsal Cinsiyet' projesinde yeni adım mı? Kızı, Tarkan'a etek giydirdi

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