Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!

Tecavüz, işkence, ölüm gibi toplumu derinden etkileyecek, psikolojisini bozacak ve linç kültürünü besleyecek konuların, yargı erkleri tarafından araştırılması yerine herkesin gözü önünde, televizyon kanallarında konuşulması ve sosyal medyada herkesin istediği gibi yorum yapabilmesi, yaşanan vahşeti bir reyting şovuna dönüştürdü. Günlerdir gazetemiz Yeni Akit’in ve internet sitemiz yeniakit.com.tr’nin gündeme getirdiği bu reyting konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da harekete geçti. AK Pari'nin MYK ve MKYK toplantılarında konu gündeme getirildi. Erdoğan da, "Bunlar toplumu rencide ediyor" diyerek konunun üzerinde çalışılması için talimat verdi.

Taciz, tecavüz, vahşet! Aile kurumu TV’lerde reytinge feda ediliyor

Palu Ailesi ve Kıyamet Kuşağının Gizli Amentüsü

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Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!

“Yazıklar olsun”

MKYK ve MYK’da ele alındı

AK Parti’nin önceki gün yapılan MKYK ve MYK toplantılarında dehşet veren iddialarla gündeme gelen Palu ailesiyle, reyting uğruna aile kurumuna zarar verici yayınlar yapan televizyon programı ele alındı. Bazı kurul üyeleri, taciz, tecavüz, cinayet ve büyü iddialarının gündeme geldiği programı çocuklar ve gençlerin izlediğine dikkat çekti.

Erdoğan: Toplumu rencide ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da, “Bunlar toplumu rencide ediyor” dediği öğrenildi. Bazı kurul üyeleri, RTÜK’ün yetersiz kaldığı, yeni bir denetim ve kontrol mekanizması kurulması gerektiğini belirterek, cezalandırmanın çözüm olmadığını, reklam veren üzerinden bir düzenlemeye gidilmesinin önemine işaret etti.

“Üzerinde çalışalım”

TBMM’de önceki yıllarda kurulan, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü Alt Komisyonu”nun önerileri üzerinden bazı önlemler alınabileceğinin belirtilmesi üzerine Erdoğan, “Olabilir, üzerinde çalışalım” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, söz konusu komisyonun raporunda yer alan bazı öneriler şöyle:

“Medya ve kadın konusunda yapılan çalışmalar, bu alandaki en iyi uygulama örneklerinin başında medyanın izlenmesi ve ayrımcılığın teşhir edilmesi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir Medya İzleme Merkezi, medyayı toplumsal cinsiyet eşitliği, ailenin korunması ile kadın, çocuk ve özürlü hakları bağlamında etik ilkeler çerçevesinde izleyip raporlar hazırlamalıdır. Bu raporları da ilgili sivil toplum kuruluşlarına gönderecek bir ağ oluşturarak kamuoyuna ihlalleri duyurmalıdır. Böylelikle gerekirse toplum tepki gösterebilecek yani kamu doğrudan medyaya müdahale etmeyecek ama aynı zamanda ayrımcılıkla mücadelede kamuoyu denetimi kolaylaşacaktır. Bu çalışmadan örgütlü sivil toplum kuruluşları da yararlanabilecek, raporları da kullanarak ihlallere yönelik tepkisini daha fazla duyurabilecektir. Bu tepkiler medyanın can damarı olan reklam verenlere yöneltildiğinde yaptırım gücü de artacak, reklam verenlerden medya kuruluşlarına doğru yönelecek, kamu otoritesinin müdahalesine gerek duyulmaksızın somut kazanımlar elde edilebilecektir. Buradaki temel sorumluluk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait olacaktır.”