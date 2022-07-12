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Yerel Akıntıya kapılan çocuk için seferber oldular
Yerel

Akıntıya kapılan çocuk için seferber oldular

Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde akıntıya kapılan 12 yaşındaki çocuğun bulunması için ekipler seferber oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 15:57:00 -
Akıntıya kapılan çocuk için seferber oldular

Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde akıntıya kapılan 12 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Siirt-Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren 12 yaşındaki H.H.O. suya kapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki çalışmalara destek için çevre illerden dalgıç ekibi talep edildi.

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