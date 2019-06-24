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Akıngüç Koleksiyonu İKÜSAG’da

İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Sanat Koleksiyonu’nda yer alan 22 eser, İKÜSAG’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:11
Akıngüç Koleksiyonu İKÜSAG’da

İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Sanat Koleksiyonu’nda yer alan 22 eser, İKÜSAG’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İbrahim Balaban, Naci Kalmukoğlu, Eren Eyüboğlu gibi önemli sanatçıların birbirinden değerli resim, fotoğraf ve bronz heykellerinin yer aldığı seçki, 10 Temmuz 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.


Türk resim sanatının farklı kuşak ve sanat anlayışına sahip önemli isimlerinin eserlerini bir araya getiren İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Sanat Koleksiyonu’nun 22 eseri, İKÜ Ataköy yerleşkesinde yer alan İKÜ Sanat Galerisi (İKÜSAG)’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ağırlıklı olarak yağlı boya resimlerin yer aldığı, fotoğraf ve bronz heykellerin de bulunduğu seçki, 10 Temmuz 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.


Sergide, Ressam İbrahim Balaban’ın Anadolu kültürü ve insanına dair düşünsel - gerçekçi izlenimi, Ressam Eren Eyüboğlu’nun doğa ile kurduğu ilişki, Ressam Ayetullah Sümer, Sanatçı Ercüment Kalmık ve Ressam Naci Kalmukoğlu’nun kadın bedeni ve İstanbul ile kurdukları halet-I ruhiye yolculukları, Heinrich Krippel ve Weinberg’in Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü kendi düşünsel dünyalarında yorumlamaları sanatseverler tarafından gözlemlenebiliyor.


Koleksiyonda binden fazla eser bulunuyor


Geçmişi 1940’lı yıllara dayanan İKÜ Akıngüç Sanat Koleksiyonu’nun bünyesinde binden fazla resim, heykel, seramik, fotoğraf ve karikatür bulunuyor. İKÜ Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç’ün sanata olan sevgi ve ilgisi ile bir araya gelmeye başlayan eserlerin içinde Hoca Ali Rıza’dan Cumhuriyet’in ilk kuşak sanatçılarına, Nuri İyem’den Bedri Baykam’a ve günümüzün genç sanatçılarına uzanan geniş bir tarihsel perspektifte Naci Kalmukoğlu, Ayetullah Sümer, Eren Eyüboğlu, Hasan Kavruk, Behçet Gürcan, Nafiz Çamlıbel, Levent Arşiray gibi ressamların çok sayıda eseri bulunuyor.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:11
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