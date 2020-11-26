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Aktüel Akıncı Üssü davasında karar verildi (3)
Aktüel

Akıncı Üssü davasında karar verildi (3)

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında Ankara'yı bombalayan pilotlara ceza yağdı - TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, Polis Havacılık Dairesi Başkanlığının hatasız bir şekilde vurulması için lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli ve ikinci kez TBMM'yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, "yönetici sıfatıyla" bütün suçlardan sorumlu tutularak 79'ar kez "ağırlaştırılmış müebbet" ve 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı - Darbeci Türk ile aynı uçakta Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı'nda 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit ise 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığında 7 polisi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı Ertan Koral ve üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan 8'er kez, Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayarak 2 kişiyi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı İlhami Aygül, üsteğmenler Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan 3'er kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına mahkum edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 12:09:41 -
Akıncı Üssü davasında karar verildi (3)

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, Ankara'yı bombalayan pilotlara ceza yağdı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, ilk duruşması 1 Ağustos 2017'de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimi eylemlerine ilişkin dava karara bağlandı.

"Ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan sanıklar arasında, 15 Temmuz akşamı Ankara semalarında alçaktan uçuş yapan ve kritik kamu kurumlarını bombalayarak 68 kişiyi şehit eden pilotlar da yer aldı.

Polis Özel Harekat Başkanlığına düzenlediği bombalı saldırıyla biri imam diğerleri polis 43 kişiyi şehit eden, ardından TBMM ve TÜRKSAT'ı da bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, "yönetici sıfatıyla" bütün eylemlerden sorumlu tutularak, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve farklı suçlardan 3 bin 901 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

TBMM'yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı ile Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığının hatasız bir şekilde vurulması için lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.

Hüseyin Türk ile aynı uçakla Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu da "44 kişiyi kasten öldürme", "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 45 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1170 yıl hapisle cezalandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı'nı bombalayarak 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 283 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığında 7 polisi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı Ertan Koral ve üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan'a da "kasten öldürme" ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçlarından 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90'ar yıl hapis cezası verildi. Kaplan ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Farklı zamanlarda Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayarak 2 kişiyi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı İlhami Aygül, üsteğmenler Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan'a 3'er kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 648'er yıl hapis cezası verildi.

Üst sınırdan ceza veren mahkeme heyeti, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

(Sürecek)

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