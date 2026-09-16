AKINCI TİHA, Sinop açıklarındaki testte hedef İHA'yı SUNGUR füzesiyle tam isabetle vurdu

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI TİHA, Roketsan yapımı SUNGUR Hava Savunma Füzesi ile gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli hedef insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Sinop açıklarında icra edilen test, milli Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın hava muharebesi kabiliyetlerini geliştirme çalışmaları kapsamında yapıldı.

Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkan AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Gökyüzünde seyreden hedef insansız hava aracı, AKINCI'dan ateşlenen SUNGUR mühimmatıyla vuruldu. Atışın başarıyla sonuçlanmasının ardından milli TİHA, planlanan rotayı izleyerek Çorlu'ya geri döndü.

Roketsan, atışla ilgili sosyal medya paylaşımında "Milli sistemlerimizin entegrasyonuyla hava-hava angajman kabiliyetimizi güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

KEMANKEŞ 1 ve EREN'in ardından SUNGUR

AKINCI daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile hava-hava atışları gerçekleştirmiş, Roketsan'ın geliştirdiği EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile de hedefini başarıyla vurmuştu. SUNGUR'un da kullanılmasıyla milli TİHA, farklı sınıflardaki milli mühimmatları hava hedeflerine karşı kullanma kabiliyetini genişletti.

Bugüne kadar yürütülen geliştirme ve mühimmat entegrasyon faaliyetlerinde AKINCI'ya MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C ve TOLUN mühimmat ailesinin yanı sıra TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE ve GÖZDE güdüm kitleri, KGK-82-SİHA, İHA-300 ve İHA-230 süpersonik füzeleri, TV ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze, ÇAKIR Seyir Füzesi ile EREN entegre edildi. Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçenekleri sunan bu yelpaze, milli TİHA'ya yakın mesafeden uzun menzile uzanan, farklı hedef türlerine karşı görev yapabilen katmanlı bir harekât ve taarruz kabiliyeti kazandırdı.

Baykar 2025'te ihracat rekorunu tazeledi

Başlangıçtan bu yana tüm projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Son üç yılda dünya SİHA pazarındaki liderliğini sürdüren şirket, 2025'te ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

Şirket, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'de tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü'nü aldı. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olan Baykar, 2023'te sektör ihracatının üçte birini, 2024'te ise dörtte birini tek başına gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36, AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.