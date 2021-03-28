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Ekonomi 'AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık'
Ekonomi

'AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık'

BAYKAR Teknik Müdürü Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI PT-3'ün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu. Bayraktar paylaşımında, "AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." açıklamalarında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 11:28:00 -
'AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık'

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Akıncı Prototip-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yerde bazı ilave testlerimiz olacak. Sonrasında da hangara dönecek" açıklamasını yaptı. Bayraktar paylaşımında "Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık. Berat Kandilimiz mübarek olsun." ifadelerine de yer verdi.

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