Akıncı PT-3 gökyüzüyle buluştu

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Akıncı PT-3’ü artık daha fazla yerde tutamadık. İlk uçuşunu başarıyla tamamladı” açıklamasında bulundu. Bayraktar, ilk uçuşla ilgili görüntüleri de paylaştı. İlk milli TİHA, 6 Aralık 2019’da gökyüzüyle buluştu. 20 Ocak 2020’de 5 bin irtifa testini başarıyla geçti, bir saat 6 dakika havada kaldı. TİHA’nın testleri tamamlanan üçüncü prototipi ilk uçuşunu da ifa etti. Yerli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın bu yıl içinde göreve başlaması planlanıyor.