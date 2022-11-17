Akıllı ulaşımla can kaybını azalttık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ‘2’nci Beton Yollar Kongresi’nin açılışında konuştu.

1.6 milyarlık harcama

Karaismailoğlu, hükümetleri döneminde Türkiye’nin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için yaptıkları 1 trilyon 653 milyar liranın üzerindeki harcamanın yüzde 60’ının kara yollarına ait olduğunu belirtti.

Karayolları için 2003-2022 döneminde 995 milyar 900 milyon liralık yatırım yaptıklarına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle dedi: “Son 20 yılda kara yollarımızdaki bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 790 kilometrenin üzerine çıkardık. Bunu 2053’e kadar 38 bin kilometreye yükselteceğiz. Böylece toplam yol ağımızın yarısını bölünmüş yol standardına ulaştıracağız. Otoyol uzunluğunu bin 714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye taşıdık. Bunu 2023’te 3 bin 726 kilometreye ulaştıracağız. 2053’e kadar ülkemizde 5 bin 800 kilometrenin üzerinde yeni otoyol yapmayı planlıyoruz.”

Hedef büyük

Karaismailoğlu, hükümetleri döneminde tünel uzunluğunu 50 kilometreden 663 kilometreye çıkardıklarına dikkat çekti. “2023’te tünel uzunluğunu 720 kilometreye ulaştıracağız” sözü verdi. Köprü ve viyadük uzunluğunu da 311 kilometreden 735 kilometreye çıkardıklarını dile getiren Karaismalioğlu, şunları kaydetti: “2023 hedefimiz, 770 kilometrenin üzerine çıkarmaktır. Yalnızca bu yıl 101 kilometresi otoyol olmak üzere tam 271 kilometre bölünmüş yol yaptık. 636 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yolu tamamladık. Toplam uzunluğu 12 bin 100 metreyi bulan 3 tünelin yapımı gerçekleştirdik. Yine toplam uzunluğu 11 bin 900 metreyi bulan 57 köprüyü tamamladık.”

Can kaybı yüzde 82 azaldı

Karaismailoğlu, sürücü ve insan hatalarını en aza indirmek için yoğun çaba sarf edip akıllı yollar yaptıklarını aktardı. Karaismailoğlu, “Attığımız adımlar sonucunda trafik kazalarında can kaybı oranını 20 yılda yüzde 82 azalttık. Akıllı ulaşım teknolojilerini yaygınlaştırarak bu oranı daha da azaltacağız” açıklamalarında bulundu.

Karaismailoğlu, güvenli, ekonomik, hızlı, konforlu, çevreci ve kesintisiz yollar yaptıklarını vurguladı. Beton yolların ağır yük taşımacılığında etkinliğinin bilindiğinin de altını çizen Karaismailoğlu, “Bunlar daha az bakım ve onarım gerektiriyor” ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Afyon-İşçehisar, Hasdal Kemerburgaz, Ordu-Ulubey ve İzmit-Yalova yolunu beton olarak yaptıklarını anımsattı. 21 kilometrelik Kemaliye-Dutluca yolunu da aynı şekilde inşa ettiklerini hatırlattı. Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Beton yolları sürekli kontrol ediyoruz. Bu yolların performanslarını arazi, iklim ve yoğunluklarına göre takip ediyoruz. Beton yol yapımında kullanılan sistemler ve bariyerlerle de ilgileniyoruz. Bu amaçla ‘2’nci Beton Yollar Kongresi’ni düzenliyoruz. Beton yollar konusunda ABD ve Avrupa ülkelerinin ağlarının yüzde 10 ila yüzde 20 olduğunu biliyoruz. Bu yolda deneyim sahibi olan her ülke ve birimle iş birliğine hazırız.”

Alternatif uygulamalar

Karaismailoğlu, gelinen aşamada Türkiye’nin uzun ömürlü ve az bakım gerektiren yolların yapımına gereksinim duyduğunu savundu. Türkiye’nin stratejik bir noktada yer aldığına anlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizin kara, hava, demir ve deniz yolları ile haberleşme sistemlerini multi model bir yapıda değerlendiriyoruz. Tüm ulaşım modlarında lojistik ağları kuruyoruz. Lojistikle ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Reel sektör ve üniversitelerimizle sürekli iletişim, iş birliği içindeyiz. Türkiye, doğu-batı ile kuzey-güney hattında tüm ulaşım sistemlerinde kavşak ve merkez konumuna kavuşmaktadır. Diğer ulaşım sistemlerinde olduğu gibi kara yollarımızda da verimli alternatif ve çevreci sistemleri uygulamaya devam ediyoruz.”