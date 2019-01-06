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Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti

Hollanda'daki Twente Üniversitesi biyometri uzmanı Prof. Dr. Raymond Veldhuis, akıllı telefon güvenliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cep telefonunuzun gerçekten güvenli olmasını istiyorsanız, yüz tanıma özelliğini kullanmayın" dedi.

06 Ocak 2019 Pazar 19:04
Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti

Hollanda Tüketiciler Derneği tarafından yapılan araştırmalara göre, piyasadaki akıllı telefonların yüzde 40'ı, "yüz tanıma" özelliği sayesinde başkaları tarafından kolayca açılabiliyor.

Telefonlar, fotoğraf hafızası ile sahibinin görüntüsü arasında tam bir eşleşme aramadığı için, herhangi bir vesikalık fotoğraf yardımıyla ekran kilidi devre dışı bırakılabiliyor.

Twente Üniversitesi biyometri uzmanı Prof. Dr. Raymond Veldhuis, "Cep telefonunuzun gerçekten güvenli olmasını istiyorsanız, yüz tanıma özelliğini kullanmayın" diyor.

Hollanda Tüketiciler Derneği, farklı markalardan 110 akıllı telefonu inceledi. Aralarında Samsung, Huawei, Sony ve Nokia'nın bazı modellerinin de bulunduğu 42 telefonun, yüz tanıma özelliği sayesinde "kolayca kandırılabildiği" belirlendi.

Dernek, tüketicilere, akıllı telefonlarındaki yüz tanıma özelliğini kapatarak, parmak izi kilidi ya da şifre kullanmalarını önerdi.

Fırsat mı tehdit mi?

Twente Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Raymond Veldhuis'a göre, yüz tanıma özelliği sayesinde telefon kilitlerinin açılması şaşırtıcı değil.

Yüz tanıma programının, kaliteli bir vesikalık fotoğrafla kolayca kandırılabileceğini belirten Veldhuis, internetten indirilen bir fotoğrafla da istenilen kişinin telefonuna girilebileceğini vurguluyor.

Hollandalı profesöre göre, telefonlar yüz tanıma hafızasındaki fotoğraf ile sahibinin herhangi bir görüntüsü arasında yüzde 100 bir eşleşme aramıyor.

Veldhuis, "Çünkü yüzlerimiz zaman içinde değişiyor. Örneğin yavaş yavaş yaşlanıyoruz. Ya da yüz ifadesi veya pozlama, hafızadaki görüntüden farklı olabilir. Bu nedenle, yüz yanıma özelliği, kişinin yüzündeki soyut özellikleri dikkate alıyor" diyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 19:04
  1. Hollanda Tüketiciler Derneği
  2. Akıllı telefonlar
  3. yüz tanıma özelliği
  4. Güvenlik sorunu
  5. Akıllı telefonlardaki riskler
  6. Telefonda sakın bunu yapmayın
  7. Nokia
  8. Samsung
  9. Huawei
  10. Apple
  11. LG
  12. Xiaomi

YORUM YAZ

  • gazigazi24 dk önce
    gecenlerde kahvede oturuyoruz adamin biri bir program indirmis,bir kisiyi tahmin ediyorsun, tabi bunuda sesli söylemek gerekiyor bu durumda.... telefon bütün konusulanlarin sesi aygiliyor, ve oradan hemen ismi buluyor... ispatladim , inandilar sonra sindiler... dikkat edin,

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