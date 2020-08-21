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Eğitim Akıllı telefon kullanımı sınav başarısını düşürüyor
Eğitim

Akıllı telefon kullanımı sınav başarısını düşürüyor

ABD Rutgers Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma sonucu, akıllı telefon kullanımının sınav notlarını doğrudan etkilediği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 04:25:00 -
Akıllı telefon kullanımı sınav başarısını düşürüyor

ABD Rutgers Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, akıllı telefonların kullanımıyla ilgili yeni bir araştırmaya imza attı. Yapılan açıklamada, akıllı telefon kullanımının sınav notlarını doğrudan etkilediği ve akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte öğrencilerin notlarında gözler görülür bir düşüşün yaşandığı belirtildi.

Ev ödevlerini internetten yapmak başarısızlığa uğratıyor

2433 öğrencinin dahil olduğu çalışma kapsamında, bilgiye çok kolay erişebildikleri sebebiyle ev ödevlerini internetten yapan öğrencilerin sınavlarda daha düşük not aldıkları gözlemlendi. Araştırma sonuçlarına göre 2008 yılında öğrencilerin sadece yüzde 14'ü sınavlarda başarısız olurken, bu oran 2017 yılında yüzde 55'e kadar ulaştı.

Sınav notlarını doğrudan etkiliyor

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan araştırmanın başyazarı Profesör Arnold Glass, öğrencilerin ödev yaparken interneti aktif olarak kullandıklarını, bu sayede de doğru sonuçlara çok daha kolay bir şekilde erişebildiklerini söyledi. Kolayca erişilebilen bilginin çok kolay unutulduğunu dile getiren Glass, bu durumun sınav notlarını doğrudan etkilediğini belirtti.

Ayrıca Glass, daha kalıcı bilgilere sahip olabilmeleri için ev ödevlerini kendi imkanlarıyla yapmaları ve internetteki bilgileri sadece yardımcı kaynak olarak kullanmaları gerektiği yönünde öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

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