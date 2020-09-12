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Ekonomi Akıllı şehirler için düğmeye basıldı
Ekonomi

Akıllı şehirler için düğmeye basıldı

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi, akıllı şehir çözümlerine, yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritası hazırlanmasına rehberlik edilmesi, Türkiye’de akıllı şehirler konusunda kapasitenin geliştirilmesine ilişkin ihaleyi kazanan AsisCT, yerel yönetimlere akıllı şehir olmaları yönünde birebir rehberlik edecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 13:02:00 -
Akıllı şehirler için düğmeye basıldı

Türkiye’nin 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan eylemlerin hayata geçirilmesine yönelik ilk adım atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı projeyle şehirlere “akıllı şehir” olmaları yönünde rehberlik yapılacak. Bu kapsamda Coğrafi Bilgi Sistemler Genel Müdürlüğü söz konusu projenin ihalesini gerçekleştirdi ve çalışmalara başladı. 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi, akıllı şehir çözümlerine, yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritası hazırlanmasına rehberlik edilmesi, Türkiye’de akıllı şehirler konusunda kapasitenin geliştirilmesine yönelik ihaleyi AsisCT kazandı. Akıllı şehir teknolojileri için yurt içinde ve dışında çözümler üreten AsisCT, bir yıl yerli ve yabancı danışmanlarıyla birlikte 50’den fazla teknik rapor ve eğitim dokümanı hazırlayacak ve yerel yönetimlere akıllı şehir olmaları yönünde birebir rehberlik edecek.

Tüm Türkiye için ortak standartlar belirlenecek

Proje sonunda yerel yönetimlerin akıllı şehir planları ve eğitimleri, uygulayacakları teknolojiler ve teknik şartnameler tamamlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının daha önce hazırladığı Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı bu projeyle hayata geçirecek. Projenin en önemli çıktılarından biri 81 ilin tamamında yerel yönetimlerin önünde akıllı şehirler konusunda ortak bir yol haritası konulması olacak ve yerel yönetimler bu konuda artık aynı dili konuşacak. Akıllı şehirlere geçiş sürecinde kullanılacak teknolojilerin birbiriyle uyumlu ve birlikte çalışabilir olmasına yönelik de çalışmalar yapılacak ve böylece yapılan yatırımlar daha sürdürülebilir olacak. Belediye bir firmadan ürün aldığında sürekli o firmadan almak zorunda kalmayacak. Sistemlerin standartları belirlenecek ve her üretici buna göre üretim yapacak. Bu durum belediyelere ihtiyaçlarını farklı kaynaklardan karşılama imkanı sunacak.

Yerli ve milli çözümler tercih edilecek

Proje, “Ulusal Akıllı Şehir Mimarisi” ile dünyada ilk olacak. Ulusal Akıllı Şehir Mimarisi ile veri toplamadan, işlemeye ve veri paylaşmaya kadar tüm standartlar ülke ölçeğinde belirlenecek. Şehirlerin teknolojik altyapılarının yerli ve milli olması yönünde standartlar hazırlanacak. Teknik şartnamelerde yerli üreticilerin önü açılacak, dışa bağımlılık azaltılacak. Akıllı kavşaklar, otopark sistemleri, yenilenebilir enerji, sulama, su kayıp-kaçak izleme sistemleri, aydınlatma, atık toplama ve bina sistemleri gibi önemli akıllı şehir uygulamaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanacak teknik şartnamelere uygun gerçekleştirecek.

Akıllı şehirlerin finansmanı

Proje kapsamında ayrıca akıllı şehirler yaklaşımıyla yenilikçi finans yöntemleri ve iş modelleri geliştirilmesi ve gelir artırıcı veya maliyet azaltıcı inisiyatiflerin tanımlanması, gelir paylaşımına yönelik anlaşmaların oluşturulması, kamu özel ortaklıklarına aracılık yapılması gibi konularda yerel yönetimlere kılavuzlar hazırlanacak.

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