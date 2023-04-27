  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Akıllara durgunluk veren olay! Tam 12 arkadaşını böyle öldürdü
Dünya

Akıllara durgunluk veren olay! Tam 12 arkadaşını böyle öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-04-27 16:57:00 -
Akıllara durgunluk veren olay! Tam 12 arkadaşını böyle öldürdü

Tayland'da yaşayan bir kadın 12 arkadaşını zehirleyerek öldürdü.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta aralarında eski sevgilisinin de bulunduğu 12 arkadaşını siyanürle zehirleyerek öldürmekle suçlanan kadın tutuklandı.

Tayland'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başkent Bangkok'ta yaşayan Sararat Rangsiwuthaporn, aralarında eski sevgilisinin de olduğu 12 arkadaşını siyanürle zehirleyerek öldürmek suçundan tutuklandı. Rangsiwuthaporn'un en son iki hafta önce arkadaşı Siriporn Khanwong ile tatile gittiği ve Khanwong'ın nehir kıyısında bayılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada, adli tıp incelemesinde Khanwong'ın vücudunda siyanür tespit edildiği, ayrıca telefonu, cüzdanı ve çantasının da kayıp olduğu kaydedildi. Rangsiwuthaporn'un arkadaşlarının art arda hayatını kaybetmesinin ardından polis, cinayet soruşturmalarına hız verdi. Cinayetlerin 2020 yılında başladığını ve tüm kurbanların benzer şekilde hayatını kaybettiğini ifade eden polis, bazı cesetlerin ise yakıldığını söyledi. Hayatını kaybedenler arasında 2 polis de bulunuyor.

Suçlamaları reddetti

Tüm şüphelerin odağında bulunan Sararat Rangsiwuthaporn, dün tutuklanmasının ardından hakkındaki suçlamaları reddetti. Yetkililer, Rangsiwuthaporn'un kefaletle serbest bırakılma talebini de kabul etmedi.

Tüm dünyayı bekleyen tehlike! 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kaldı
Tüm dünyayı bekleyen tehlike! 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kaldı

Dünya

Tüm dünyayı bekleyen tehlike! 161 yıllık sulama kanalı devre dışı kaldı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aniden başlan dolu hayatı felç etti! Bunlar beyzbol topu değil dolu
Aniden başlan dolu hayatı felç etti! Bunlar beyzbol topu değil dolu

Dünya

Aniden başlan dolu hayatı felç etti! Bunlar beyzbol topu değil dolu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23