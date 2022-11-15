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Yerel Akıllara durgunluk veren define arayışı! Bu kadarına da pes!
Yerel

Akıllara durgunluk veren define arayışı! Bu kadarına da pes!

Kars’ta akıllara durgunluk veren define arayışında 7 defineci, kepçeyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 18:03:00 - 2022-11-15 18:46:05

Kars’ta akıllara durgunluk veren define arayışı, jandarmaya takıldı. 7 defineci, kepçeyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Defineciler, hayretlere düşüren define arayışında kazma kürek yerine kepçe kullandı. İki iş makinesi, bir otomobil ve kazı malzemelerine el koyan jandarma, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına alındı.

7 şüpheli suç aletleriyle yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz planlama ve takip sonucunda, Sarıkamış’ta izinsiz kazı yapan 7 şüpheli, suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan çalışmada; kazı yapmak için kullanılan 2 iş makinesi, 1 otomobil ve çok sayıda malzemeye el konuldu. Kaçak kazı yapan şüpheliler, gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına getirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Valilikten açıklama

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan, tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

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Yorumlar

huseyin

rahat bırakın insanları artık. her yerde serbest bu iş

meyyid

ne hayalleri vardı adamların kim bilir.
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