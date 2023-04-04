Akılalmaz öngörü herkesi şok etti: Kocasının intiharından yapay zekayı (Sohbet robotu) sorumlu tuttu! İşte sözleri

Eşinin intiharından yapay zekayı sorumlu tuttu. Tuhaf olay Belçika'dan...

Popülerliği hızla artan yapay zeka destekli sohbet botlarından birinin ölüme sebep olduğu öne sürüldü. Belçika'da eşi intihar eden kadın, kocasının intiharının sebebinin yapay zeka olduğunu iddia etti.

Belçika'da intihar eden iki çocuk babası Pierre'in eşi Claire, geçtiğimiz hafta La Libre gazetesine verdiği demeçte, eşinin, bir yapay zeka sohbet robotu tarafından intihara sürüklendiğini belirtti.

Yaptığı açıklamada kimliği Claire olarak paylaşılan kadın, "Sohbet robotu olmasaydı kocam şu an hâlâ hayattaydı" ifadesini kullandı. iklim değişikliği yüzünden adamı kendini öldürmeye teşvik etti.

Claire'e göre, Pierre 2 yıl önce iklim değişikliği konusunda endişelenmeye başlamış ve konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Eliza'ya danışmıştı. Kısa süre sonra insan çabasının gezegeni kurtarabileceğine dair umudunu yitiren Pierre, 'bundan kurtulmak için tüm umutlarını teknolojiye ve yapay zekaya bağladı' ve 'ekolojik kaygısı' sebebiyle toplumdan izole oldu.

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"BİR UYUŞTURUCU GİBİYDİ'

Sputnik'te yer alan habere göre Claire, "Eliza onun tüm sorularını yanıtladı. Onun sırdaşı olmuştu. Sabah akşam sığındığı ve artık onsuz yapamadığı bir uyuşturucu gibiydi" dedi. Claire'ın gördüğünü söylediği konuşmalara göre Eliza, eşini intihar etmesini teşvik eden mesajlar gönderdi.

Mesajlara göre yapay zeka botu, Pierre'e iki çocuğunun 'öldüğünü' söylemiş ve karısını ondan daha çok sevip sevmediğini öğrenmek istemiş. Eliza ayrıca, 'sonsuza kadar' onunla kalacağına söz verirken, 'cennette tek kişi olarak birlikte yaşayacaklarını' söylemiş.

Eliza'nın yaratıcısı Chai Research'ün kurucu ortağı William Beauchamp, Motherboard sitesine "Milyonlarca kullanıcınız olduğunda insan davranışının tüm yelpazesini görüyorsunuz ve zararı en aza indirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.

Beauchamp, "İnsanlar sohbet botu ile çok güçlü ilişkiler kurabiliyor. Sohbet botunu çok sevdiğini söyleyen ve hatta yapay zeka ile evlenmek isteyen kullanıcılarımız var. İnsanların kötü şeyler yaşadığını duyduğunuzda ise bu trajedi oluyor" diye ekledi. Eliza'nın güçlendirilmiş bir kriz müdahale modülü ile donatıldığını söyleyen Beauchamp, Pierre'in intiharından yapay zekayı sorumlu tutmanın 'doğru olmayacağını' söylemekte ısrarcı.