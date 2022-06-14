Akif Beki sonunda bu haltı da yedi! İyice zıvanadan çıktı

Ahmet Davutoğlu'nun medyadaki tetikçilerinden Akif Beki, içinden çıktığı mahallenin değerlerine saldırma konusunda seviye atladı. Beki, Karar gazetesindeki yazısında, bu defa da Abdülhamid Han'a salya sümük saldırarak gözünün ne denli döndüğünü cümle âleme gösterdi. İşte o pespaye yazı:

"Mezuniyet töreninde 10. Yıl Marşı okuyan ilahiyatçılar, iktidara bir şey demeye çalışıyor.

İttihat nefretinin, muhafazakar kesimde Abdülhamid sevgisi olarak ortaya çıkmasına benzer bir reaksiyon.

Abdülhamidçilik, onu deviren İttihat yönetimine tepki olarak doğmuştu. Yoksa döneminde popüler bir padişah değildi.

(...) Bayraklaştırılan portresinin, gerçeklere uyması şart değil.

Tahttan indirildiğiyle kalmadı da sanki idam edildi zannedilebilmesi, iki Türkiye kadar toprağı başkası kaybederken Abdülmahid bir karış bile vermedi diye bilinebilmesi bundan.

Devrinde Osmanlı'nın faize batıp tefecilerin eline düşmediğine, Düyun-u Umumiye'yi kurarak Osmanlı maliyesini Avrupa komiserlerine teslim edenin başkası olduğuna, Abdülhamid'den sonra gelenlerin alacaklı ülkelere vergi toplama yetkisi verip ekonomik bağımsızlığımızı bitirdiğine kim inanırdı aksi halde!

Kulaktan dolma rivayetler, dolduruşlarla büyüyen bir sevgi ancak, Batı hayranı Abdülhamid'e Batı düşmanlığını temsil ettirebilirdi.

Tarihçi kılıklı propagandistlerce kafası allak bullak karıştırılmış böyle bir iktidar kitlesi oluştu.

Resmi tarihin yalanlarla halkı doldurduğunu, Osmanlı'ya düşman kuşaklar yetiştirdiğini söyleyenlerin alternatif tarihi de az yalan ve çarpıtmayla dolu değil.

Alternatif tarihçiler de Cumhuriyet'e ve kurucularına karşı halkı nefretle doldurmaya soyundu.

Bunun için sultanları evliyalaştırır, saltanatı allayıp pullayıp yüceltirken Cumhuriyet'i kötülediler.

Osmanlı'dan geriye kalanları düşmandan kurtaranları da şeytanlaştırdılar.

Abdulhamid'in zirveye taşıdığı modernleşmeyi ve Batılılaşmayı ise din düşmanlığı projesi, küffar oyunu gibi gösterdiler. Tarihi, buna uydurdular.

Kendimizi sembollerle ifade etmeyi seviyoruz. Kocaeli İlahiyat'ın mezuniyet törenine yansıyan da aynı özelliğimiz.

Coşkuyla 10. Yıl Marşı okuyan ilahiyatçılar; 100 yıllık Cumhuriyet parantezini kapatıp öncesine dönme heveslerinin ters teptiğini söylüyor.

Demokratik cumhuriyettense dinle süslenmiş bir saltanatı sevdirme gayretleri, İlahiyat kapılarından da geri dönüyor. Mesaj başka nedir!"