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Akıbeti belli oldu! Gündemi altüst edecek transfer gelişmesi...

Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-0'la geçen Beşiktaş, galibiyet serisini 4 maça çıkararak şampiyonluk yarışı için yeniden ümitlendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 15:12:00 -
Akıbeti belli oldu! Gündemi altüst edecek transfer gelişmesi...

Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-0'la geçen Beşiktaş, galibiyet serisini 4 maça çıkararak şampiyonluk yarışı için yeniden ümitlendi. Transfer tahtasını Vincent Aboubakar takviyesiyle açan siyah - beyazlılar, hücum hattına bir yıldızı daha katmak için harekete geçti. Kara Kartal, Süper Lig'de daha önce gol krallığı yaşamış olan Aaron Boupendza'yı bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 2-0 mağlup etmiş ve üst üste 4. galibiyetini alarak taraftarlarını sevince boğmuştu. Teknik direktör Şenol Güneş ile adeta şahlanan siyah - beyazlılar, transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda... Ara transfer dönemini Vincent Aboubakar'a imza attırarak açan Kara Kartal'ın hedefinde başka bir yıldız daha var...

Vincent Aboubakar ile 2.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayan siyah - beyazlıların hücum hattına bir takviye daha yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın gündeminde daha önce Atakaş Hatayspor forması giyen ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Aaron Boupendza'nın geldiği öğrenildi.

Siyah - beyazlıların, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab forması giyen Gabonlu yıldızı satın alma opsiyonlu kiralamak istediği kaydedildi.

Kartal'ın Suudi Arabistan kulübüyle pazarlık masasına oturduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda Hatayspor formasını terleten Boupendza, çıktığı 36 maçta 22 kez ağları sarsarak gol krallığı yaşamıştı.

Bu sezon Al-Shabab formasıyla 8 resmi maça çıkan 26 yaşındaki yıldız, 3 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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