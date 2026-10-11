Akhisar'daki tur otobüsü kazasında ölen 11 ve yaralanan 26 kişinin kimlikleri belirlendi
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Manisa Akhisar'daki otobüs kazasında ölen 11 ve yaralanan 26 kişinin kimlik tespiti tamamlandı; gözaltındaki 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazada kimlik tespit işlemleri tamamlandı.
Kazayla ilgili soruşturmayı Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 3 cumhuriyet savcısı yürütüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin titizlikle devam ettiği öğrenildi.
Kaza, İzmir-İstanbul otoyolunun Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında meydana geldi. M.A. idaresindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsü ile H.K. yönetimindeki 78 YD 559 plakalı çekici çarpıştı.
Hayatını kaybeden 11 kişinin kimlikleri
Kazada yaşamını yitirenler şunlar:
- Cemile Memişçi (71)
- İhsan Taşçı (73)
- Mümine Eryılmaz (75)
- Zülfinaz Tosun (64)
- Sevgi Kabaroğlu (70)
- Safinaz Elkurt (76)
- Vesile Ekici (65)
- Şahinaz Boran (81)
- Fikriye Yur (78)
- Semra Şentürk (58)
- Kadriye Turhanlar (88)
Yaralı 26 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi
Kazanın ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınan yaralıların isimleri ise şöyle: Sinan Eröz (61), Emine Sülümer (77), Süleyman Eryılmaz (76), Eşe Yonar (79), Çiçek Aktaş (61), Ayşe Çiftçi (60), Gülten Korubaşı (62), Zülfiye Arıca (70), Nurgül Eldemir (62), Nurettin Aktaş (67), Nuray Gögüsger (64), Emel Demircan (76), Fermude Alkış (69), Nurhan Balıkçıoğlu (50), Bahriye Şener (78), Feriştah Yıldırım (77), Salime Gözüm (63), Yüksel Hınık (70), Naciye Hınık (66), Meryem Bayat (80), Resmiye Kirişcan (77), Gönül Çatak (61), Emel Eröz (53), Metin Yavuz (62), Hasan Karakaya (64) ve Mehmet Ahlılar (63).