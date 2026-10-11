Akhisar'da 11 kişinin öldüğü kazada araçlar kaldırılıyor, otobüs şoförü gözaltında

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazada yan yatan yolcu otobüsü ile yoldan çıkan tır, çağrılan vinç ve çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırılıyor. Kaza, İstanbul-Orhangazi-İzmir otoyolunun İzmir istikameti Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

16 AED 124 plakalı My World Tur otobüsü ile 78 YD 559 plakalı tırın çarpışması sonucu otobüs yan devrildi, tır yoldan çıktı. Bölgeye otoyol jandarması, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından, otoyolda ulaşımı aksatan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Otobüs şoförü gözaltına alındı, tır şoförü hastanede gözetimde

Soruşturma kapsamında yolcu otobüsünün şoförü güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Kazada yaralanan tır şoförünün ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı ve adli makamların talimatıyla gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Memişoğlu: "1 vatandaşımızın durumu ağır"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kazaya ve yaralıların son durumuna ilişkin açıklamasında, "Manisa'da tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen elim trafik kazasında 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazada yaralanan 27 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Tedavisi süren yaralılarımızdan 1 vatandaşımızın durumu ağır, 18'inin orta ve 8'inin sağlık durumu iyidir" bilgisini verdi.

Olay yerindeki tahliye ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından otoyolda trafik akışının normale dönmesi beklenirken, kazayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.