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Aktüel

Akgedik’te 350 konutun kurası çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde TOKİ’nin başlattığı ‘Her yıl 100 bin yeni sosyal konut’ projesi kapsamında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Akgedik’te inşa edilecek 350 konutun kurası Ankara’da çekildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:03:54 -
Akgedik’te 350 konutun kurası çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde TOKİ’nin başlattığı ‘Her yıl 100 bin yeni sosyal konut’ projesi kapsamında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Akgedik’te inşa edilecek 350 konutun kurası Ankara’da çekildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle Toplu Konut İdaresi’nin başlattığı ‘Her yıl 100 bin yeni sosyal konut’ projesi kapsamında Akgedik bölgesinde 350 konutun hak sahipliği belirleme kurası çekildi. Proje için 2 bin 456 başvuru yapılmıştı. Projede 245 adet 2+1, 105 de 3+1 konut yer alıyor. Kurada hak sahibi olan vatandaşların listesine TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ile Yunusemre Belediyesi resmi web sitesi www.yunusemre.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.

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