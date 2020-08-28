Akdeniz'in ortasında can simidiyle 5 yaşında çocuk bulundu

Yunanistan'ın Akdeniz'deki en büyük Yarımadası olan Moria açıklarıda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. karadan yaklaşık 8 mil açıkta seyreden bir feribotun yolcuları, denizin ortasında can simidi içerisinde bir kız çocuğu gördü.

Görevliler kurtardı

Durumun hemen feribot kaptanına iletilmesinin ardından, feribot kızın olduğu bölgeye yakklaştı. Feribot görevlileri tarafından kurtarılan çocuğa, ilk müdahale feribottaki sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Gıda ve su takviyesi yapılan çocuk daha sonra Antirrio kasabasına getirilerek ambulansla hastaneye sevk edildi. Çocuğun bölgede etkili olan rüzgarla sabah saatlerinde açık denize sürüklenmiş olabileceği belirtildi.