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Akdeniz'de sular ısındı! Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: Sakın yaklaşma

Deniz Kuvvetleri'nin İngiliz gemisinin Türk karasularında atışlı tatbikat yapacağını duyurmasının ardından Yunanistan söz konusu koordinatı sahiplenerek kendi deniz seyir duyurusunu yayınlamak istedi. Türk ve Yunan donanmasının aynı noktada egemenlik ilanı dün tansiyonu hayli yükseltse de Atina, Ankara’nın çizdiği Mavi Vatan sınırlarını aşmaya cesaret edemedi.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:39
Akdeniz'de sular ısındı! Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: Sakın yaklaşma

Türkiye ile Yunanistan’ın Ege’deki restleşmesi Akdeniz’in orta yerine uzandı. İngiliz gemisinin Türk karasularında atışlı tatbikat yapacağı haberini duyan Yunanistan, ilan yarışına girdi. Atina'ya Ankara'dan 'Sakınyaklaşma' resti geldi. Duyuruda, ilan edilen eğitim sahasının Türk Navtex sahası sınırları içinde olduğu, bu nedenle Yunanistan’ın ilanının ‘geçersiz’ olduğu belirtildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Deniz Kuvvetleri, İngiliz gemisinin Türk karasularında atışlı tatbikat yapacağını duyurunca söz konusu koordinatı sahiplenen Atina, kendi deniz seyir duyurusunu (Navtex) yayınlamak istedi. Mavi Vatan haritasının güney sınır hattında yaşanan bilek güreşi, 4 Eylül günü iki ülkeyi sıcak savaşın eşiğine getirdi. Türk ve Atina, Ankaradonanmasının aynı gün aynı noktada egemenlik ilanı dün tansiyonu hayli yükseltse de Atina, Ankara’nın çizdiği sınırı aşmaya cesaret edemedi.

İlan yarışına girdi

Yunanistan’ın İngiliz gemisi faaliyeti için adeta Türkiye ile Navtex ilan etme yarışına girdiği olay, ağustos sonunda başladı. İngiliz gemisi HMS Enterprise’ın dün (4 Eylül) Akdeniz’de yaptığı top atışı eğitiminden önceden haberdar olan Deniz Kuvvetleri, Türk Navtex sahasında yapılacak eğitim konusunda deniz trafik emniyeti açısından denizcilere duyuru yayınladı. 29 Ağustos’ta yayınlanan seyir duyurusuyla Türkiye, sözkonusu bölgeyi ‘askerieğitimsahası’ ilan etti. Türkiye’nin ilanı üzerine Yunan donanması ise 30 Ağustos günü bir seyir duyurusu yayınladı ve aynı sahayı 4 Eylül tarihinde ‘İngiltere Deniz Altı Eğitim Sahası’ olarak kodladı.

Türkiye’nin bölgede çok sayıda savaş gemisi bulunuyor

İngiliz tatbikatı üzerinden Atina’nın imza attığı oldu-bitti girişimi, Türkiye’nin jet cevabıyla son buldu. Antalya Navtex İstasyonu yeni bir duyuru yayınlayarak Yunanistan’a, deniz haberleşme sistemi üzerinden ‘MaviVatan’ uyarısı yaptı. Duyuruda, ilan edilen eğitim sahasının Türk Navtex sahası sınırları içinde olduğu, bu nedenle Yunanistan’ın ilanının ‘geçersiz’ olduğu vurgulandı; denizcilere, bölgede yayın yapmaya yetkili olan tek merkezin Antalya Navtex İstasyonu olduğu hatırlatıldı. Atina, Ankara’nın bu restine herhangi bir cevap veremedi. Antalya’nın Kaş ilçesiyle Mısır’ın İskenderiye kenti arasında bulunan ve kuzey-güney yönünde Akdeniz’in ortasına denk düşen sularda Yunan donanmasından ses çıkmadı. Türkiye’nin Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında bölgede çok sayıda savaş gemisi bulunuyor.

Oradayız

Türk Deniz Kuvvetleri, Akdeniz’e ilişkin seyir duyurularını (Navtex) rutin olarak yapıyor. Yunanistan’la restleşmenin yaşandığı noktaya ek olarak donanma, Kıbrıs batısındaki Adatepe ve Karaada sahalarında da eğitimler yaptı. 10, 16 ve 24 Eylül tarihlerinde ise savaş gemileri, Kıbrıs güneyindeki Sancak sahasında boy gösterecek.

Türkiye’nin deniz sınırlarını gösteren Mavi Vatan haritası Yunanistan’da ciddi infial uyandırdı. Geçtiğimiz hafta Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasında görülen 462 bin kilometrekarelik harita, Yunanlıların en çok konuştuğu konu haline geldi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:39
  1. Antalya
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  7. Türk Navtex sahası sınırları
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  11. Yunanistan
  12. Navtex
  13. seyir duyuruları
  14. seyir duyurusu
  15. Milli Savunma Üniversitesi

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