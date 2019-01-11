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Akdeniz'de şiddetli deprem

Akdeniz'de Datça açıklarında saat 21.24'te meydana gelen  4,8 büyüklüğündeki depremden 11 dakika sonra 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha  kaydedildi.

11 Ocak 2019 Cuma 06:39
Akdeniz'de şiddetli deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 230 kilometre  açığında saat 21.35'te 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı tespit edildi. Depremin  yaklaşık 6,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Aynı bölgede saat 21.24'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

 

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 06:39
  1. Muğla
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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