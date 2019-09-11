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Akdeniz’de metruk binaların yıkımı sürüyor

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, görsel kirlilik oluşturan terk edilmiş harabe haldeki yapıların yıkımına devam ediyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:40
Akdeniz’de metruk binaların yıkımı sürüyor

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, görsel kirlilik oluşturan terk edilmiş harabe haldeki yapıların yıkımına devam ediyor. Akdeniz’de, geçen 5 ay içinde 15 adet terk edilmiş binanın yıkımı yapıldı, 5 yapının yıkımı için de yasal sürecin tamamlanması bekleniyor.


Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kent estetiğini bozmasının yanı sıra, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, özellikle de bu yapıları oyun alanı haline getiren çocuklar için büyük risk ve tehlikeler oluşturan metruk binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Yerel seçimlerin üzerinden geçen yaklaşık 5 ayda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerek muhtarlar ve mahalle sakinlerinin şikâyet ve talepleri, gerekse bina maliklerinin talebi üzerine, ilçe sınırlarında toplam 15 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.


Yıkılan bu binaların arasında Mersin Üniversitesi, Mersin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait kimi eski yapılar da yer alıyor. İş makineleri yardımıyla yıkım yapan fen işleri ekipleri, ortaya çıkan tonlarca moloz ve atığı da kamyonlara yükleyerek bölgeden çıkarıyor.


“Önceliğimiz vatandaşımızın can güvenliği”


Yapılan çalışmaları değerlendiren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sahipleri tarafından terk edildiği için zaman içinde harabeye dönüşen bu tür yapıların çökme riski taşıdığı için insanların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Gültak, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve kent estetiğinin sağlanması ve sürdürülmesi önceliklerimiz arasındadır. Özellikle bu tür yapıları oyun alanına çeviren çocuklarımız ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabilmektedir" dedi.


Metruk yapıların, yer yer madde bağımlılarının mekânına da dönüştüğünü ve mahalle için sorun haline geldiğini vurgulayan Gültak, "Bu nedenle, ekiplerimizce şikayete konu olan metruk yapıların yıkım çalışmasına öncelik veriliyor, talepler en kısa sürede değerlendiriliyor. Belediye Encümeninde dosyaları görüşülen 5 adet metruk yapının fen işleri ekiplerince yıkım işleminin yapılması için de yasal sürecin tamamlanması bekleniyor. Bu yapıların da yıkımıyla, 5 aylık süreçte Akdeniz’de yıkımı yapılan metruk bina sayısı 20’ye ulaşacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:40
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