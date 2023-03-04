Akdeniz Belediyesi karayolu işi yaptıracak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde idare malı asfalt plenti ile BSk Üretimi yapılarak Muhtelif Mahallelerdeki Sokaklarda BSK kaplama ve Yama Yapılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Yüklenicinin CNG nakliyesinde kullanacağı araçlar, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği”, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Ulaştırma Bakanlığınca uygulamaya konulan ve bundan sonra uygulamaya konulacak olan tüm kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olacaktır. Bu konuda tanzim edilmiş belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini yada aslı idarece görülerek onaylanmış suretlerini idareye sunduktan sonra sözleşme imzalanacak

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