Akciğeri yenileyen besinler! Vitamin dolabı olan bu besinleri mutfağınızdan eksik etmeyin

Pandemiyle mücadele sürerken, uzmanlar, sarımsak, avokado, zencefil, elma, lahana, zeytinyağı ve yoğurdun sofralardan eksik olmaması gerektiğini söylüyor.

Akciğerleri güçlendiren en etkili besinler! Uzman isim tek tek sıraladı

Akciğerlerdeki toksinleri temizleyen besinlerin yararlarını anlatan Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Sarımsak akciğerler için tam bir doğal antibiyotik besin.

İçerdiği maddeler sayesinde, akciğerlerimizi hem temizliyor hem de korunmasına yardımcı oluyor.

Bir diğer doğal detoks besini olan zencefil ise, içerdiği maddeler sayesinde toksin parçalarının akciğerden atılmasını kolaylaştırıyor ve böylece ciğerlerin daha kolay nefes almasını sağlıyor.

*Sarımsağı yemeklerin içine, salatalara ekleyebilirsiniz.

*Zencefilin çayını yapabilirsiniz ya da suya karıştırabilirsiniz.

*İki küp şeker kadar zencefili iki bardak suya koyup yaklaşık 5-10 dakika demledikten sonra 2 bardak içilen zencefil çayı gün içinde akciğerin temizlenmesini kolaylaştıracaktır.

*Çok yüksek oranda A, C, E vitaminleri içeren elma, mineraller açısından da oldukça zengin. Haftada 5 porsiyon ve üzerinde elma tüketimi akciğer sağlığını destekliyor" dedi.

ZÜNBÜLCAN SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"Akciğeri temizleyen bir diğer besin ise lahana. Lahana içerdiği antisiyonin sayesinde karaciğer ve akciğerin temizlenmesini kolaylaştırıp, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Brokoli içerdiği sülforafan maddesi sayesinde, akciğer kanseri başta olmak üzere vücudu kanserden koruyor.

Akciğerden konuşulurken zeytinyağı ve yoğurt da atlanmaması gereken besinler arasında.

Yoğurdu toplum olarak severek tüketiyoruz fakat KOAH'lı kişiler üzerinde yapılan çalışmalarda kalsiyum bakımından zengin beslenen kişilerin, yoğurt tüketimi yüksekse semptomların yüzde 35 oranında azaldığı gözleniyor.

Akciğerlerimize iyi bakmak istiyorsak yoğurdu ve zeytinyağını sofralardan eksik etmemek gerekiyor.

Filigran isimli bir madde içeren avokado ise akciğer dokusunun yenilenmesi ve tazelenmesini sağlıyor. Evimizde bulunan bu sebze ve meyveleri tüketerek bağışıklık sistemimizi güçlendirebilir ve akciğerlerimizi temizleyebiliriz."