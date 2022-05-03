Akciğer detoksu nasıl yapılır? Akciğerlerinizi 3 günde tamamen temizleyin!

Akciğerlerde biriken toksinlerin atılması vücut sağlığı için büyük önem taşır. Akciğer solunum yapmayı sağlayan yaşamsal bir organdır. Oksijenin vücuda girmesi, dolaşım sistemindeki karbondioksitin ise dışarı atılması akciğer aracılığıyla gerçekleşir.

Akciğer detoksu nedir? Faydaları nelerdir?

Nefes alıp vermeyi sağlayan, vücutta biriken karbondioksiti solunum yoluyla dışarı atmaya yarayan akciğerler, kötü çevre koşulları, sigara kullanımı ve kirli havayı solumak gibi nedenlerle zarar görebilmektedir.

Akciğerlerde biriken toksinlerin vücuttan arındırılması için yapılan uygulamaya akciğer detoksu denir. Bu uygulamalarla akciğer temizlenir ve daha sağlıklı nefes alma mümkün olur. Detoks, toksinlerin vücuttan atılmasını yani temizlenmesini sağlayan yöntemlere verilen isimdir.

Akciğer detoksu da çevreden alınan toksinleri, zararlı organizmaları ve bronşlarda birikmiş olan yapışkan oluşumları temizlemeye yardımcı olan arındırma yöntemidir. Temizlenmiş ve rahatlamış akciğer, görevini kolayca yapmaya başlar. Detoks işlemleri akciğerlerdeki şişlik ve iltihapların gitmesine de yardımcı olur. Organın yeniden güç kazanmasını ve işlevsel hale gelmesini sağlar. Zindeleşen akciğerler sayesinde vücuda daha fazla oksijen girer ve kan dolaşımı artar.

Akciğerlerinizi 3 günde tamamen temizleyin!

Sigarada bulunan nikotin bağımlılık yaratıyor. Zaman içinde beden nikotine alışıyor ve nikotinin etkisini hissedebilmek için daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Bu da ciğerlerde daha fazla hasar oluşması anlamına geliyor. Bu konuda verilebilecek en iyi tavsiye sigarayı bırakmak. Ama eğer tamamen bırakmak zor geliyorsa bazı bitkisel karışımlarla zararı azaltmanız mümkün. Bu nedenle size üç günde ciğerlerinizi temizleyecek mucizevi bir karışımı tanıtıyoruz. Bu kuvvetli karışıma başlayıp sigarayı tamamen bırakmanız bile mümkün.

Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem: 1,5 bardak suya 2 limonun suyunu sıkın ve kahvaltıdan önce için. Öğle yemeğinden önce aynı miktarlarda greyfurt ve havuç suyu tüketin. Greyfurt ve havuç suyu solunum sistemini düzenler ve kanı alkalize eder. Yemek sırasında 2 bardak potasyum deposu yabanmersini tercih edin.

Akşam yatmadan önce ise yine 2 bardak yabanmersini suyu tüketip öyle uyuyun. Bu programı uygulayacağınız 3 gün boyunca bitki çayları içmeye, ciğerlerinizi açacak sporlar yapmaya ve okaliptus gibi doğal yağlar ile nefes açıcı kürler uygulamaya da özen gösterin.

Akciğeri temizleyen şifalı çay

Keçiboynuzu Çayı

Sigara içiyorsanız keçiboynuzu çayı tüketerek sigaranın bıraktığı toksinleri atabilirsiniz. 5 tane keçiboynuzu 1 litre suyun içinde kaynatıp süzdükten sonra elde ettiğiniz suyu gün içinde tüketebilirsiniz.