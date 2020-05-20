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Akçakoca Belediyesi meclisi olağanüstü toplandı

Akçakoca Belediyesi 2020 yılı Mayıs ayı 1.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:18:40 -
Akçakoca Belediyesi meclisi olağanüstü toplandı

Akçakoca Belediyesi 2020 yılı Mayıs ayı 1. olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi.


Akçakoca Belediye başkanı Okan Yanmaz başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısının gündeminde Dünya genelinde salgın haline gelen yeni tip korona virüs (COVİD 19) nedeni ile ekonomik kriz yaşayan yerel yönetimler için İller Bankasından personel maaşlarını ödemek için kredi çekilmesi kararı alındı. Başkan Yanmaz’ın oylamaya sunduğu madde oy birliği ile kabul edilirken Ayazlı Mahallesine mülkiyeti Akçakoca Belediyesine ait olan arsa üzerine yapımı planlanan sağlık ocağı yapılması komisyona sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

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