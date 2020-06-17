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Ekonomi

Akçadağ’da hububat hasadı başladı

Malatya’nın Akçadağ İlçesinde Arpa ve Buğday hasadı başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:27:48 -
Akçadağ’da hububat hasadı başladı

Malatya’nın Akçadağ İlçesinde Arpa ve Buğday hasadı başladı.


Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Kağıt Fabrikası mevkinde ilk Arpa ve Buğday hasadı yapıldı.


İlk hasadın yapıldığı Kağıt Fabrikası mevkindeki Buğday tarlasındaki çiftçileri, Kaymakam Hulusi Teke, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boyraz ile Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri ziyaret etti.


Kaymakam Teke, yılın ilk tahıl ürününün hayırlı ve bereketli olmasını dileyip, kazasız belasız sağlıklı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.


Kaymakam Teke, yeni tip korona virüs ( Covid-19) salgını sürecinde olunduğundan çiftçileri ile Biçerdöver Operatörlerinden sosyal mesafe ve maske konusunda dikkatli olmalarını istedi.

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