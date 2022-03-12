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Gündem Akbili basan şok oldu! O şehirde otobüse binenler şaştı kaldı
Gündem

Akbili basan şok oldu! O şehirde otobüse binenler şaştı kaldı

Şampiyonluk beklentisi ile coşku ve heyecanın yaşandığı Trabzon’da, toplu taşıma araçlarında kartı okutan vatandaşlar “O sene bu sene” sesiyle karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 16:03:00 -
Akbili basan şok oldu! O şehirde otobüse binenler şaştı kaldı

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun bitimine 10 hafta kala, en yakın takipçisine 15 puan fark atan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda…

Taraftarlar şimdiden kutlama hazırlıklarına başlarken, yaşanan coşku ve heyecan kente de yansıdı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, trafik ışıklarındaki “O sene, bu sene” görsel düzenlemesinin ardından, bu sefer de toplu taşıma araçlarında yeni bir uygulamaya geçti.

"O sene bu sene"

Belediye bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarına binen vatandaşlar, kartlarını okuttuğunda sıra dışı bir sesle karşılaştı.

Vatandaşların geçişi sırasında kartı okuyan cihazdan, “O sene, bu sene” sesi yükseldi.

 

 

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