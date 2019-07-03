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Akbaş: “Rus oyuncak fabrikası hem ülkemize hem şehrimize büyük katkı sağlayacak”

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salim Akbaş, dünyanın en büyük oyuncak üreticilerinden biri olan Rus firmasının Sinop’a kuracağı oyuncak fabrikasının hem Türkiye’nin ihracatına hem de istihdama ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:37
Akbaş: “Rus oyuncak fabrikası hem ülkemize hem şehrimize büyük katkı sağlayacak”

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salim Akbaş, dünyanın en büyük oyuncak üreticilerinden biri olan Rus firmasının Sinop’a kuracağı oyuncak fabrikasının hem Türkiye’nin ihracatına hem de istihdama ciddi katkı sağlayacağını söyledi.


Sinop’ta ekonomiye büyük katkı sağlayacak bir fabrika açılıyor. Rus şirket, Sinoplu iş adamı Osman Ör’e ait bir fabrikayı kiraladı. Dünyanın en büyüklerinden üçüncü sırada olduğu belirlenen Rus kökenli oyuncak firması, Sinop’ta 400-500 kişiye istihdam sağlayacak.


Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş yatırımı değerlendirerek, “Firma dünyanın en büyük oyuncak üreticilerinden bir tanesi. Belarus merkezli bir firma, Türk ortağı var. Şu an kendileri Belarus’ta, Özbekistan’da ve Rusya’da çalışmalarına devam eden bir firma” dedi.



"Türkiye’de ürettikleri bütün oyuncakları Afrika’ya gönderecekler"


Salim Akbaş devamında, “Bu firma, Türkiye’de ürettikleri bütün oyuncakları Afrika kıtasına göndereceklerini belirttiler. Afrika’ya gidecek ürünlerin en kolay gümrük işlemleri Türkiye’den yapılıyor. Bu nedenle yatırımlarını Türkiye’ye yapmak istediler. Peki, neden Sinop? Bu şirketin Türk ortağı Sinoplu, bu sebebiyle ilimizi tercih etmişler. Kendileri odamıza ilk kayıt olmaya geldiklerinde işletmeyle ilgili bilgi verdiklerinde kendilerine ciddi anlamda destek olmamız gerektiğine inandık. Gümrükleme konusunda, iş dünyası konusunda, KUZKA’nın önüne koyacağı iyileştirici etkenlerin ne olduğunu belirleme konusunda bu şirkete burada destek olma kararını aldık” diye konuştu.


Yaptıkları konuşmalarda edindikleri bilgilerden bahseden Akbaş, “İlk etapta firma 300 kişiyle çalışmaya başlayacak. Fabrikanın üretim kapasitesi arttıkça Osman Ör’ün ifade ettiği 400’lere, 500’lere çıkacak çalışan kişi sayısı. Çalışanların yüzde 10’u kalifiye eleman, kalan yüzde 90’ına da kendileri eğitim verecekler, eğitimli elemanlar olacak. Biz inanıyoruz ki bu fabrika hem Türkiye’deki ihracata ciddi katkı sağlayacak hem de ilimizde istihdam imkanı oluşturacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:37
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