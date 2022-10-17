Akaryakıtta tabela şaşkına çeviriyor! Motorin fiyatlarıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Son dakika: Benzin ve mazot fiyatları indirim ve zam haberleri ile vatandaşların gündeminde kalmaya devam ediyor. Eylül ayını sessiz geçiren akaryakıt fiyatları Ekim ayı ile yeniden zamlandı. Özellikle bir dönem 30 lirayı gören motorin fiyatları yeniden 28 lirayı aştı. Benzin ise 20 lira seviyelerinde kaldı. Motorin fiyatlarının benzinden daha pahalı olmasının nedeni ise belli oldu. İşte 17 Ekim 2022 güncel motorin fiyatları ve benzin fiyatı ve son dakika akaryakıt haberinin detayları…

Son aylarda özellikle dolar kurunun da etkisiyle bir hayli yükselen benzin ve mazot (motorin) fiyatları konusunda herkesin kafası karıştı. Petroldeki iniş çıkışlar da akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Çin başta olmak üzere önemli petrol tüketici ülkelerde ekonominin yavaşlaması, Rusya-Ukrayna Savaşı ile 140 dolar seviyesine kadar yükselen petrol fiyatlarının son aylarda gerilemesine neden oldu. Haliyle bu durum ihracatçı ülkelerin kazancını azalttığı için günlük üretimde 2 milyon varillik kesinti kararı alındı. Bu karara en çok ABD tepki gösterdi. Suudi Arabistan’a gönül koyan ABD, ilişkileri tekrar gözden geçireceğini söyledi. Fakat Suudi Arabistan bunun siyasi değil ekonomik ve oybirliği ile alınan bir karar olduğunu belirtti. OPEC+ petrol talebinin azalmasını bekliyor ve buna bağlı olarak üretimin azaltılmasının ise olağan bir sonuç olduğunu ifade ederek tepkilere karşı duruyor.

OPEC'ten ABD'ye cevap

OPEC üyesi ülkeler, özellikle de Arap ülkeleri OPEC+'nın Kasım'dan itibaren üretimi 2 milyon varil/gün kısma kararına ABD'den gelen tepkilere yanıt verdiler. OPEC Genel Sekreteri Haitham al-Ghais yaptığı açıklamada, üretim kısıntısı kararının tamamen teknik bir karar olduğunu ve önleyici bir tedbir olarak üretimi kısma kararı aldıklarını ifade etti.

Alınan karar verilen tepkilerin kararın doğru olduğunu kanıtladığını savunan Ghais, kararın gelecek yılın ilk 6 ayında değişip değişmeyeceği yönünde soruya, "OPEC+ anlaşmaları her zaman esnek olmuştur. Bakanlar, her zaman bir uçağa binip Viyana'ya gelmeye hazırdırlar" yanıtını verdi.

Petrol fiyatları

Eylül ayının sonlarına doğru 82 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol 9 ayın dibini görmüştü. Ancak OPEC’in beklenenin iki katı üretim kısıntısı kararı ile haftalık bazda yüzde 11 değer kazanan petrol, geçtiğimiz hafta sert düştü. Küresel çapta artan enflasyon ve merkez bankalarının faiz artırımlarını sürdürmesiyle ekonomilerin resesyona girebileceğine yönelik endişelerin petrol talebini düşüreceği beklentisi haftalık kaybı yüzde 7’nin üzerine taşıdı. Ham petrolde ise kayıp yüzde 8,4 oldu. Petrol cuma gününü yüzde 3,1 oranında düşüşle 91,63 dolardan tamamlarken yeni haftanın ilk gününe 92,32 seviyelerinden başladı.

Mazot neden benzinden daha pahalı

Yurt içinde ise başta benzin ve motorin olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim ve zam haberleri milyonlarca sürücü tarafından yakından takip ediliyor. Savaş sonrası döviz kurlarındaki yükselme ile 30 lirayı gören motorin fiyatları benzin fiyatlarını sollamış durumda. “Mazot fiyatı benzinin neden üzerine çıktı?” sorusu en çok merak edilen konulardan olurken uzman isimden yanıt geldi.

Enerji Uzmanı ve Ekonomi Gazetecisi Cahit Saraçoğlu bu durumun nedenini, “Bunun ana nedeni Rusya’daki rafinerilerin ağırlıklı olarak dizel üretmeleri ve satmaları idi, bunun arzında olası sıkıntı olabilirliği nedeniyle dizel fiyatları hem ham petrolden hem de benzine göre çok fazla arttı. Bir de dizelin dünyanın hemen her yerinde özellikle uluslararası taşımacılık yapan yüksek tonajlı araçlarda kullanılması nedeniyle ciddi bir talep özelliği var” sözleri ile açıkladı.