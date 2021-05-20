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Ekonomi Akaryakıtta ÖTV ne kadar oldu? Benzin ÖTV’si ne kadar? Motorinde ÖTV ne kadar alınacak?
Ekonomi

Akaryakıtta ÖTV ne kadar oldu? Benzin ÖTV’si ne kadar? Motorinde ÖTV ne kadar alınacak?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından spekülasyonunu önlemek adına başlatılan tavan fiyat uygulaması 17 Mayıs'ta sona erdi. Bu nedenle tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi oranlarında düzenlemeye gidildi. Peki akaryakıtta ÖTV ne kadar oldu? Benzin ÖTV’si ne kadar? Motorinde ÖTV ne kadar alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 08:22:00 - 2021-05-20 08:22:59
Akaryakıtta ÖTV ne kadar oldu? Benzin ÖTV’si ne kadar? Motorinde ÖTV ne kadar alınacak?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından spekülasyonunu önlemek adına başlatılan tavan fiyat uygulaması 17 Mayıs'ta sona erdi.  İki aylık süreçte devletin, her litre benzinde 1 lira 66 kuruş, motorinde ise 1 lira 33 kuruş ÖTV alacağı oluştu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi oranı 1 lira 33 kuruş olacak.  98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 1 lira 58 kuruş olarak açıklandı. Motorinin litresinden alınacak ÖTV ise 1 lira 29 kuruş olurken, LPG'ninki ise 81 kuruş olarak belirlendi. 

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