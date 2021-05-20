Akaryakıtta ÖTV ne kadar oldu? Benzin ÖTV’si ne kadar? Motorinde ÖTV ne kadar alınacak?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından spekülasyonunu önlemek adına başlatılan tavan fiyat uygulaması 17 Mayıs'ta sona erdi. Bu nedenle tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi oranlarında düzenlemeye gidildi. Peki akaryakıtta ÖTV ne kadar oldu? Benzin ÖTV’si ne kadar? Motorinde ÖTV ne kadar alınacak?