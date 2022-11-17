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Ekonomi Akaryakıta merakla beklenen indirim geldi! Yola çıkacaklar dikkat
Ekonomi

Akaryakıta merakla beklenen indirim geldi! Yola çıkacaklar dikkat

Bent petrol ve döviz kuruna bağlı fiyatlarda oynaklığın yaşandığı akaryakıt piyasasında benzine indirim geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 09:52:00 -
Akaryakıta merakla beklenen indirim geldi! Yola çıkacaklar dikkat

Önceki gün motorin grubuna yapılan 1.56 TL indirimin ardından, dün benzine yapılacağı belirtilen 1 lira 31 kuruşluk zam son dakika iptal edilmişti. Bugün benzine 77 kuruş indirim yapıldı.

Brent petrolün fiyatının düşmesi benzine indirimcik olarak yansıdı. Önceki gün motorine 1.56 TL indirimcik yapılmasının ardından dün benzine yapılacak 1 lira 31 kuruşluk zam son anda iptal edilmişti. Bugün benzine 77 kuruş indirim yapıldı.

İndirimin ardından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 21 lira 94 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 21 lira 93 kuruşa düştü. Benzin Ankara'da 22 lira 09 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 10 kuruşa depolara dolduruluyor.

İndirimin pas geçtiği motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 24 lira 86 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 24 lira 84 kuruşa satılacak. Motorin Ankara'da 24 lira 97 kuruşa, İzmir'de ise 25.01 kuruştan depolara dolduruluyor.

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