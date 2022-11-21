Akaryakıta dev indirim geliyor! Böylesi görülmedi, uzman isim bomba haberi resmen verdi
Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu, Brent petrolün 69 dolara kadar ineceğini söyledi. Brent petrolün 69 dolara kadar gerilemesi akaryakıt fiyatlarının yüksek oranda düşmesi anlamına geliyor.
Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu, petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç Şatıroğlu, "Brent Petrol 2022 ocak fiyatlarına geri döndü. Düşüşün devam etmesini ve önümüzdeki aylarda 69 hedefime gelmesini bekliyorum. ABD'de enflasyonun gerilemesine yardımcı olacak ve Fed'in faiz artışlarına 500 puanda son vermesine sebep olacaktır. Enerji krizi geride kaldı. Benzer şekilde Bloomber Emtia endeksi de savaşın başladığı tarihteki seviyeye geri döndü. Savaş yüzünden oluşan emtia fiyatlarındaki artış geri gelmiş oldu. Burada da düşüşün resesyon endişeleriyle devam etmesini ve dezenflasyonist etki oluşturmasını bekliyorum" dedi.
Tunç Şatıroğlu'nun tahmini gerçekleşirse akaryakıt fiyatlarının yüksek oranda düşecek. Yani dev bir indirim bizleri bekliyor.
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